Vláda bude podle hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše (ANO) v pondělí jednat o tom, že testovat návštěvy na covid-19 budou domovy pro seniory povinně přímo na místě. Řekl to v dnešním diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Dosud mohly žádat, aby si lidé zajistili test odjinud. Hejtmani Martin Netolický (3PK) z Pardubického kraje a Jan Grolich (KDU-ČSL) z Jihomoravského kraje novou povinnost kritizovali. Návštěvy jsou od pátku povolené lidem, kteří budou mít respirátor a negativní test.

Antigenní testy na covid-19 | Foto: ČTK / ČTK

"Jestliže vláda zítra (v pondělí) projednává tento bod, tak já jí tímto prosím, aby to nejprve pořádně s námi probrali a až potom to zaváděli, protože dneska hlásím, že sociální domy ve Zlínském kraji na to nachystané nejsou," uvedl Holiš. Dodal, že se to kraje dozvěděly od ministerstva sociálních věcí e-mailem v pátek.