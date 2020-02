Všechny výsledky testů na koronavirus v Česku jsou k dnešnímu ránu negativní. Odborníci jich zatím provedli 48. Na svém twitteru to uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Celosvětově je nakažených více než 20 tisíc lidí, zemřelo 425 osob. První oběť koronaviru zaznamenali v Hongkongu.

Zdravotníci na letišti v Ruzyni | Foto: ČTK

Do české statistiky je už započítána i pětice Čechů, kteří se do vlasti vrátili v noci na pondělí. Z Číny do Evropy je dopravil francouzský vládní speciál. Ani u nich testy koronavirus nepotvrdily. Dál ale zůstanou dva týdny v karanténě v pražské Nemocnici Na Bulovce.