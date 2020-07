Ministr zahraničí Tomáš Petříček v neděli připustil, že ohledně lokálního ohniska na Karvinsku se mělo zareagovat rychleji. V Ranním interview Radiožurnálu také nevyloučil možnost vyhlášení karantény. Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák mezitím upozornil, že situace na Karvinsku se zhoršuje, když nakažení nejsou pouze horníci.

Testování na koronavirus v OKD. | Foto: Deník / Tomáš Januszek

"Když jsem se díval na ranní data, zcela určitě lze říct, že část ohniska OKD přepadá do komunity. Důkazem je, že z 94 nakažených, které bylo v sobotu odhaleno, je 41 lidí do 30 let a většina z nich jsou ženy. Dochází k tomu, že už to nejsou horníci, ale další lidé. Situace se z tohoto pohledu určitě zhoršuje," upozornil hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO).