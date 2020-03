Ministr Vojtěch: Zakážeme návštěvy v domovech pro seniory a nemocnicích

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chystá navrhnout opatření, které by zakázalo návštěvy v českých domovech pro seniory a nemocnicích. Prohlásil to na tiskové konferenci k nákaze koronavirem. Zároveň potvrdil, že je v současné době v Česku 32 osob, u kterých bylo onemocnění COVID-19 potvrzeno. České občany v oblastech Itálie, kde byla vyhlášena karanténa, požádal o co nejrychlejší návrat do země.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch | Foto: ČTK/Krumphanzl Michal