Celostátní opatření by mohla platit už od pondělí, řekl Vojtěch

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) ve čtvrtek na tiskové konferenci uvedl, že pokud by kvůli šíření koronaviru měla být opětovně zavedena plošná opatření, platila by od pondělí 27. července. Detaily by měly být zveřejněny v pátek. Podle Vojtěcha nehrozí vyhlášení nouzového stavu nebo podobně restriktivní opatření. Není potřeba ani obnovit činnost Ústředního krizového štábu, uvedl.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch | Foto: Deník / Martin Divíšek