Vláda na své včerejší schůzi jednala mimo jiné o dalším rozvolňování pravidel pro obchod i kulturní a sportovní akce. Jasněji by ovšem mělo být ve čtvrtek.

Pivo přes okénko. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Petr Widenka

Kdy se lidé budou moci zajít vykoupat do bazénu nebo sledovat filmy do kina?

Jak bazény, tak i kina ministři zařadili až do poslední vlny otvíraných zařízení na 25. května. Ještě není určeno, kolik lidí do nich bude moci najednou chodit, záležet bude na aktuálním vývoji nákazy. Pravděpodobné je omezení počtu návštěvníků, třeba ve formě velkých rozestupů v řadách sedadel kin.

On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Budou v létě povoleny hudební festivaly a podobné hromadné akce pro tisíce diváků?

Menší akce typu divadelních přehlídek pro desítky diváků budou zřejmě povoleny také v poslední vlně ukončovaných omezení od 25. května. Lidé na nich obvykle sedí na jednom místě a nemívají mezi sebou intenzivní kontakt. Větší akce, na nichž nelze uhlídat dodržování dvoumetrových rozestupů, budou povoleny až se zpožděním. V blízké době nelze počítat s povolením programů pro více než asi 150 lidí. O dalším povolování kulturních akcí nyní ministerstvo zdravotnictví jedná s resortem kultury, bližší informace slibují prozradit ve čtvrtek.

Mohou lidé jezdit přes hranice kvůli absolvování zdravotního zákroku?

Ano, tuto možnost mají občané České republiky i pacienti ze zahraničí, kteří jedou za lékařem do Česka.

Od 11. května budou smět být otevřené venkovní zahrádky, o dva týdny později i vnitřní prostory restaurací a hotely. Kdy se jejich provozovatelé dozvědí, za jakých podmínek to bude, aby se mohli včas připravit?

Ministerstvo zdravotnictví v tomto týdnu připraví a zveřejní pravidla, za nichž bude možné restaurace a hotely otevřít. Koncem příštího týdne potom vyhodnotí epidemiologickou situaci a rozhodne, zda nebude možné harmonogram otvírání provozoven zrychlit.

Počítá ještě vláda s pomocí pro podnikatele z malých společností s ručením omezeným, kterou v minulých dnech slibovala?

Ministři projednávání tohoto bodu přerušili, vrátí se k němu na svém příštím jednání ve čtvrtek. Do té doby chtějí podmínky pomoci upravit tak, aby ji v konkrétních případech nebylo možné kombinovat s jinými druhy pomoci (pro živnostníky či zaměstnavatele).

Při nákupu oděvů si lidé zatím nemohou vyhlédnuté zboží zkoušet. Od kdy to opět bude možné?

Ministerstvo zdravotnictví se obává, že na povrchu šatů mohou ulpívat kapénky a proto v případě takového zkoušení hrozí velké riziko přenosu infekce na další zákazníky. Zatím úřady počítají s tím, že pokud se situace nezhorší, mohlo by se oblečení při nákupech zkoušet už od 11. května.

Posilovny a fitness centra mohou ode dneška fungovat, ovšem pouze bez zázemí - sprch a šaten. Od kdy také do nich budou lidé moci vstupovat bez omezení?

Protože právě v zázemí těchto zařízení bývají lidé často příliš blízko u sebe a patogenní látky se mohou delší dobu udržet na klikách a dveřích, je zde větší riziko nákazy. Proto o jejich otevření úřady rozhodnou až později. Podle ministerstva zdravotnictví je zřejmě nebude možné zpřístupnit dříve než na konci května.

Již týden je povoleno pořádání svateb o počtu do deseti účastníků. Počítá se mezi ně i svatební fotograf?

Svatební fotograf na svatbě může být nad tento povolený počet. Také proto že při fotografování obvykle má od ostatních účastníků více než dvoumetrový odstup.