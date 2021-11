Testování ve školách i omezení účasti na akcích. Vláda projedná další zpříšnění

ČTK





Vláda podle premiéra Andreje Babiše (ANO) rozhodne v pátek o plošném testování na covid-19 ve školách. Uskutečnit by se mělo 22. a 29. listopadu. Premiér to dnes uvedl v rozhovoru pro server Blesk.cz. Kabinet, který dnes podal demisi, projedná také plány na uzavření některých akcí pro neočkované od 29. listopadu. Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) by testování ve školách mělo přispět k lepší ochraně škol před šířením nákazy a zajištění prezenční výuky.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch | Foto: ČTK

Přesnou podobu zpřísňujících opatření, která budou platit od 29. listopadu, chce odcházející vláda v pátek projednat s experty pětikoalice, která vytváří příští kabinet. V pondělí je má ministerstvo zdravotnictví projednat se zástupci organizací, například kulturních. Rozhodovat o nich bude vláda v úterý odpoledne, uvedl Babiš. "Co se týče testování ve školách, o kterém by měla zítra (v pátek) rozhodovat vláda, tak bych byl velmi rád, pokud by byl tento dlouhodobý názor odborníků i ministerstva školství vyslyšen," řekl dnes Plaga ČTK. Ven z pandemie? Alespoň jednu dávku očkování už má 70 procent Čechů Přečíst článek › "Jsme samozřejmě připraveni uvolnit testy, které máme uloženy u státních hmotných rezerv, aby je školy mohly v daných termínech využít. Jedná se totiž podle názorů odborníků o opatření, které přispívá k bezpečnějšímu prostředí a zajištění prezenční výuky na školách," dodal. Ve skladech státních rezerv zbývají pro školy asi dva miliony antigenních testů. V základních a středních školách je kolem 1,4 milionu žáků, část z nich už je naočkovaná, takže by se nemuseli testovat. Účast na hromadných akcích S experty koaličního AntiCovid týmu chce premiér v pátek dospět rovněž k dohodě o tom, jak zpřísnit přístup na hromadné akce. Zda umožnit jejich návštěvu jen pro očkované a lidi, kteří prodělali covid, nebo i pro lidi s PCR testy. V Česku přibylo třináct tisíc nakažených. Vláda možná přestane uznávat testy Přečíst článek › Vláda v pátek zasedne v 07:00. Ale tým kolem Vlastimila Válka (TOP 09), o kterém se mluví jako o kandidátovi Spolu a PirSTAN na ministra zdravotnictví, má podle Babiše čas až po 08:00. "Nevíme, jak budou reagovat," uvedl premiér. Vládní rada pro zdravotní rizika dnes podle něho jednala hodinu a experti nejsou jednotní. "Chtěli bychom, aby jednoznačně nový ministr a jeho tým potvrdili správnost těch navrhovaných rozhodnutí, my jsme v demisi, ale nezříkáme se odpovědnosti," vysvětloval Babiš plánované kroky.