Návod, jak jít do restaurace či baru: jaké potvrzení je třeba, co je zakázané

Postupné zlepšování epidemiologické situace, ale zejména rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z počátku týdne. To jsou hlavní důvody, proč ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) již tři dny po svém návratu do funkce ohlásil další rozvolnění protiepidemických pravidel. Platit začne od půlnoci na pondělí. Co všechno je nutné v restauracích, barech či klubech dodržet?

V restaurací, barech i klubech je nutné dodržovat vládní nařízení. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Za jakých podmínek mohu jít obědvat do restaurace?

Navštěvovat je mohou pouze lidé, kteří mají potvrzení o očkování proti koronaviru, anebo doklad, že nákazu prodělali v uplynulých 180 dnech. Třetí variantou je potvrzení o negativním testu na koronavirus – kromě antigenních anebo PCR testů ze zdravotnických zařízení lidem mohou stačit také pouhé samostatně provedené testy. Stačí „samotesty“ i pro návštěvu hudebního klubu nebo diskotéky?

Ne, do těchto zařízení se smí jen na základě zdravotnických PCR či antigenních testů. A samozřejmě také po prodělání nákazy či po očkování. PŘEHLEDNĚ: Otevírají se hospody, sauny i bazény. Ovšem za určitých podmínek Přečíst článek › Mohu si při jídle a pití sundat respirátor?

Ano, ale pouze po tuto dobu. Při příchodu do hospody i na odchodu z ní a také při objednávce zůstávají ochranné prostředky dýchacích cest povinné. Může si po škole zajít celá třída na hamburger do rychlého občerstvení?

To bohužel stále nepůjde. U jednoho stolu mohou sedět nanejvýš čtyři lidé. Větší množství strávníků u stolu je povolené pouze v případě, že všichni sdílí společnou domácnost. Kolik lidí může být v jedné restauraci?

Nanejvýš tolik, kolik v ní je míst k sezení. Mezi lidmi zůstávají povinné rozestupy 1,5 metru. Diskotéka se zákazem tance? Nesmysl, neotevřu, zlobí se majitel podniku Přečíst článek › Kdo splnění pravidel v restauracích kontroluje?

Je to práce pro hygieniky, kteří dodržování podmínek kontrolují v terénu. Nově by se na dodržování pravidel třeba na restauračních zahrádkách měli více zaměřit také policisté. Jaké sankce mi hrozí, pokud budu v restauraci bez příslušného potvrzení?

Pokud to přímo na místě zjistí hygienici, mohou za nedodržení pravidel udělit pokutu až 10 tisíc korun. Pokud ji člověk nezaplatí a počká si na správní řízení, může být pokuta ještě vyšší. Od pondělí otevřou restaurace, sauny i další služby. Mění se i podmínky u sportu Přečíst článek › Co když zapomenu, že je tato opatření nutné dodržovat?

Takové výmluvy lidem nepomohou. Navíc budou mít hospodští nově povinnost, aby zmíněná opatření sepsali a vyvěsili hned u vchodu do restaurace, aby byla všem dobře na očích. Otevřou se provozovny občerstvení v kinech?

Zatím se otevřít nemohou, diváci tak budou muset film sledovat nasucho. Může hrát v hospodách či klubech živá hudba?

Ne. Zatím i tato zábava zůstává zakázaná, stejně jako tanec.