Kvůli nekontrolovanému šíření koronaviru vydal kabinet premiéra Andreje Babiše začátkem týdne mimo jiných i usnesení, které "v provozovnách stravovacích služeb zakazuje přítomnost veřejnosti". Až do konce nouzového stavu tak mohou mít restaurace v době od 6:00 do 20:00 otevřeno jen takzvané výdejní okénko, zakázáno je i pití alkoholu na veřejnosti.

"Policisté kontrolují, zda jsou obchody a restaurace opravdu uzavřené, zda lidé dodržují nošení roušek, respirátorů či jiné ochrany obličeje na určených místech, zda nepijí alkohol na veřejnosti a zda se na veřejných prostranstvích neshlukuje více osob," přiblížila činnost policie její mluvčí Lenka Pokorná.

Praha

Ve středu večer byla poslední možnost, kdy se dalo ještě vyrazit do hospody, řada pražských podniků proto lákala zákazníky na speciální akce, aby pomohli s dopíjením sudů, jejichž obsah by se během nucené uzávěry jinak zkazil. Několik jednotek včetně ozbrojených "zakuklenců" proto vyrazilo do centra hlavního města zkontrolovat, jak se (ne)dodržují mimořádná vládní opatření.

Během akce policisté zjistili, že v jedné z restaurací ve Vodičkově ulici tato opatření obcházejí. „Vše podle zjištění probíhá tak, že personál ve 20 hodin uzamkne hlavní vchod a hosté se přesunou do zadní části sklepních prostor, kde pokračují v zábavě a pití alkoholu. Když chce někdo ze zákazníků odejít, tak osloví obsluhu, která ho vyvede zadním vchodem. Tímto zadním vchodem se policisté do restaurace dostali a zjistili, že se tam nachází 35 osob, které tam nesmějí být, pijí alkohol a nedodržují mimořádná nařízení,“ popsal v tiskové zprávě mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Podle Daňka policisté v jedenadvaceti případech uložili pokutu v celkové výši téměř 11 tisíc korun za to, že lidé neměli zakryté dýchací cesty. U šesti hostů „sklepního mejdanu“ objevili drogy s tím, že na jednoho muže byl vydán příkaz k zatčení pro drogovou trestnou činnost. „Provozovatele restaurace policisté oznámili správnímu orgánu a nyní mu hrozí pokuta až tři miliony korun,“ uzavřel policejní mluvčí.

Jihočeský kraj

V Jihočeském kraji bylo za středu provedeno 480 kontrol nových vládních nařízení. "Zjistili jsme devatenáct přestupků, z nichž třináct bylo vyřešeno domluvenou, dalším byla udělena pokuta či bylo jejich počínání oznámeno správnímu orgánu," informoval policejní mluvčí Jiří Matzner.

Jihomoravský kraj

Několik lidí, kteří porušovali vládní protikoronavirová opatření, nebo městské vyhlášky, přistihli ve středu jihomoravští policisté. Zaměřili se přitom například na kontrolu dodržování nové povinnosti nosit roušky i na zastávkách městské hromadné dopravy. „Za středu rozdali desítky pokut, lidé neměli roušky na nádražích, zastávkách, vlakových stanicích," poznamenal již ve středu večer policejní mluvčí David Chaloupka.

K večerním hodinám pak policisté bedlivě sledovali dodržování opatření souvisejících s výdejními okénky gastronomických podniků. „Při plánovaných kontrolách zjistili na dvě desítky prohřešků. Především se jednalo o nedodržování zákazu požívání alkoholu na veřejnosti a zákazu pohybu bez roušek ve vnitřních prostorách staveb, v prostředcích hromadné dopravy a na zastávkách. V těchto případech přistiženým hrozí až několikatisícové sankce," doplnil ve čtvrtek informace policejní mluvčí Petr Vala.

Brněnští strážníci řešili i popíjení alkoholu na veřejnosti. Celkově se jednalo o tři případy, ve dvou z nich šlo o pit alkoholu v blízkosti zastávek městské hromadné dopravy.

Liberecký kraj

Nejen na povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest a dodržování rozestupů dohlížejí policejní hlídky v celém Libereckém kraji. Lidé je mohou potkat například na nástupištích a v čekárnách veřejné dopravy. Dále také na místech, kde se pohybuje větší množství lidí - například na úřadech. Pokuta za nedodržování opatření se může vyšplhat až na deset tisíc korun.

Za říjen zatím policisté provedli přes čtyři tisíce kontrol, kdy v devadesáti případech zjistili porušování mimořádných opatření. Více než deset byli nuceni oznámit Krajské hygienické stanici. "V dalších téměř dvaceti případech, v kterých jsme zjistili porušení krizových opatření, jsme čtyři oznámili Obecním úřadům," shrnul policejní mluvčí Vojtěch Robovský.

Moravskoslezský kraj

Více než tři sta porušení protikoronavirových opatření odhalili během pěti dní moravskoslezští policisté. Většinu z nich vyřešili domluvou, někdy ale museli sáhnout k uložení sankcí, další prohřešky podstoupili do správního řízení.

„Nejčastěji se jednalo o nedodržování zakrytých dýchacích cest ve vnitřních prostorech,“ uvedla Pavla Jiroušková z moravskoslezské policie s tím, že tisícikorunovou pokutu například dostal muž v Bruntále za to, že v obchodním domě neměl řádně nasazenu ochranu dýchacích cest. Pět set korun musejí zaplatit i dva muži, kteří se stejného prohřešku dopustili v ostravském nákupním centru.

Policisté zaznamenali i případy hromadných akcí s překročením povoleného počtu osob. Hlídky narazili také na provozovatele restaurace, který měl otevřeno po uzavírací hodině.

Olomoucký kraj

V Olomouckém kraji zkontrolovali policisté během úterý 374 zařížení, přičemž odhalili 26 pochybení.

"Ve 24 případech věc vyřešili domluvou. Ve dvou provozovnách, kde se hosté nacházeli ještě před a po 21. hodině, policisté porušení nařízení zadokumentovali a oznámili příslušnému správnímu orgánu k projednání," oznámil policejní mluvčí Libor Hejtman.

Plzeňský kraj

Povinnost nosit roušky na zastávkách veřejné dopravy, shromažďování jen do šesti osob nebo uzavření restaurací a barů. Na kontroly těchto a dalších vládních opatření se zaměřili i policisté po celém Plzeňském kraji.

„Dá to tedy zabrat pamatovat si všechna ta nová nařízení a pak se v tom nějak orientovat. Ale vláda je asi z nějakého důvodu vydává, takže nemám důvod je nerespektovat. Roušku nosím pořád,“ uvedl jeden z cestujících, který čekal na svůj spoj do Nadryb na autobusovém terminálu Šumavská v Plzni.

Pokud někoho policisté s nenasazenou ústenkou včera přece jen zahlédli, dotyčný si ji nasadil ještě než k němu došli. „Úplně jsem zapomněl, že to platí už ode dneška. Hned si ji nandám, vůbec mi to nedošlo,“ omlouval se policistům muž, který v deštivém počasí čekal na zastávce MHD na Americké ulici na trolejbus.

Podle policejní mluvčí Veroniky Hokrové provedli policisté v kraji za den asi 200 kontrol. Ve valné většině případů lidé opatření respektují. „Chtěli bychom lidem poděkovat, že jsou zodpovědní a nařízení dodržují. Porušení jsme zjistili zatím pouze v jednotkách případů,“ řekla Hokrová.

Vysočina

Zpřísněná opatření začali kontrolovat i policisté na Vysočině. „Jen za první operační den jsme provedli na území Kraje Vysočina celkem 777 kontrol a při nich zjistili osmdesát porušení mimořádných nebo krizových opatření,“ přiblížila mluvčí krajské policie Dana Čírtková.

Policisté zatím pokuty nerozdali. „Ve všech případech lidé okamžitě zareagovali na upozornění ze strany policistů, a proto mohly být všechny přestupky vyřešeny na místě domluvou,“ prozradila Čírtková.

Kontroly policistů v nejbližších dnech neustanou. „Kontroly budou mnohem intenzivnější. Občané, kteří vládní nařízení nerespektují a vědomě je porušují, proto musí počítat s postihem ze strany policistů," uzavřela policejní mluvčí.