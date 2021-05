"Zůstává v platnosti, že zákazníci a hosté, kteří navštíví zahrádky, musí být buď testováni, nebo očkování, nebo musí být schopni prokázat, že covid prodělali v posledních devadesáti dnech," uvedl po pátečním jednání vlády vicepremiér Karel Havlíček (za ANO).

Podle něj však nebudou kontroly dodržování opatření na restauratérech, ale lidé se budou muset prokázat případné kontrole ze strany hygieny či policie. Proti původnímu plánu také nebudou muset být na zahrádkách restaurací vypnutá wi-fi připojení.

"Je to na každém z nás. Já bych apeloval na to, aby ti, co dodržují platná nařízení, je dodržovali i nadále. A za to bych jim chtěl poděkovat," nechal se v souvislosti s kontrolami restauračních zahrádek slyšet ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). "Pokud by se to zhoršilo, museli bychom zatáhnout za záchrannou brzdu,“ dodal.

Pokud se hosté zahrádek při případné kontrole něčím neprokáží, bude jim hrozit pokuta.

Venkovní prostory gastronomických podniků se mohou opětovně otevřít od pondělí. Na zahrádkách budou muset být mezi stoly rozestupy alespoň 1,5 metru, stejná vzdálenost bude muset být i od okolí, například chodníku. U stolu budou smět sedět nejvýše čtyři lidé, pokud to nebudou členové jedné domácnosti.

Pravidla pro cestování

Havlíček oznámil také změnu v pravidlech cestování. Lidé, kteří mají alespoň 22 dní po první dávce očkování, se budou moci vracet ze zemí se střední a vysokou mírou rizika bez karantény či nutnosti testu.

Od soboty bude rovněž umožněn vstup osobám, které mají alespoň 22 dní po první dávce vakcíny, z Německa, Rakouska, Maďarska, Slovinska, Polska a Slovenska. Za podobných podmínek by měly tyto státy umožnit vstup osob očkovaných v Česku, zatím s výjimkou Slovenska, které o podmínkách stále jedná.

Slovensko by o umožnění neomezeného vstupu Čechů s 22 dny po první dávce očkování proti covidu-19 mělo rozhodnout příští týden, oznámil později ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD).

Podobné podmínky je pro českou diplomacii nyní prioritní vyjednat pro oblíbené destinace turistů, Kulhánek zmínil Chorvatsko a Řecko. Zejména návrat z Chorvatska do ČR je aktuálně složitější, neboť je stále na mapě cestovatele v tmavě červené kategorii států s velmi vysokou mírou rizika nákazy koronavirem. Náměstek pro řízení sekce právní a konzulární Martin Smolek ale míní, že od pondělí 24. května by se mohlo přesunout do červených států.

Při návratu ze zemí spadajících do tmavě červené kategorie je nutné podstoupit test na covid-19 před vstupem na území Česka. Další test je nutné absolvovat nejdříve pátý den po návratu. Do té doby musí být lidé v samoizolaci.

V oranžové kategorii středního rizika nyní figurují Finsko, Norsko, Irsko, Island, Malta, Portugalsko, Slovensko a Kanárské a Baleárské ostrovy. Od pondělí už sem ale nebude patřit Slovensko, naopak nově bude oranžové San Marino.



Červená, tedy s vysokou mírou rizika, je většina zemí Evropské unie. Od pondělí do nich budou patřit Andorra, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Francie, Itálie, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Monako, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švýcarsko.