Vyhláška reaguje na situaci, kdy jsou školy kvůli epidemii nového koronaviru od 11. března zavřené a výuka pokračuje na dálku. Podle ministerstva žáci mají doma k učení rozdílné podmínky a technické vybavení. Ani přes maximální snahu vyučujících podle úřadu není proto možné zajistit, že školy učivo vysvětlí všem.

On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Základ klasifikace proto budou podle vyhlášky tvořit výsledky za dobu prezenční docházky v únoru a březnu. Toto hodnocení pak učitelé mohou doplnit výsledky žáka z doby výuky na dálku, z plánovaných školních skupin od 25. května nebo z prvního pololetí. Vysvědčení za druhé pololetí by se v budoucnu nemělo započítávat do přijímacích zkoušek na střední školy.

"Není žádoucí, aby se hodnocení žáků zhoršilo oproti jejich obvyklým výsledkům z důvodu jejich složité rodinné situace nebo nižší schopnosti přípravy mimo kolektiv. V této složité situaci dětí i rodin doporučujeme vždy konat ve prospěch žáků," stojí v metodice k vyhlášce o hodnocení žáků. Podle mluvčí úřadu Anety Lednové by ministerstvo uvítalo, kdyby školy upřednostnily na vysvědčení slovní hodnocení, a to zejména u předmětů, jako je výtvarná či hudební výchova.

Slovní hodnocení

Ministerstvo neočekává, že by školy naplnily své učební plány. Měly by se podle něj zaměřit na to nejdůležitější z hlavních předmětů. Z výuky na dálku mají učitelé do klasifikace zohlednit například snahu dětí o spolupráci, odevzdávání úkolů nebo samostudium a jeho výsledky. Vliv na známku na vysvědčení může mít také četba nebo zvládnutí práce s počítačem. Učitelé by podle metodiky měli žáky hodnotit převážně slovně i v celém období výuky na dálku.

Nedostatek známek by sám o sobě neměl být důvodem pro nehodnocení předmětu na vysvědčení. Vyhláška je nadřazená školním řádům, které někdy definují nutný počet známek pro závěrečnou klasifikaci. Pokud bude žák s vysvědčením nespokojený, bude moct požádat o přezkoumání výsledků a komisionální přezkoušení.

Maturanti letos prospějí na posledním vysvědčení všichni. Propadnout případně někteří mohou u maturitní zkoušky. Tento záměr podporovalo sdružení Učitelská platforma. Naopak zástupci Asociace ředitelů gymnázií a Unie školských asociací CZESHA to označili za nespravedlivé vůči pilným žákům.

Základní principy hodnocení žáků dle návodu ministerstva k hodnocení žáků v letošním druhém pololetí:



1. Spravedlivé hodnocení každého žáka při zvýšeném respektování individuálních podmínek na domácí přípravu a vzdělávání na dálku.



2. V průběhu výuky se soustředit na poskytování zpětné vazby.



3. Klasifikace na vysvědčení by vzhledem k výrazně diferencovaným podmínkám pro vzdělávání v druhém pololetí neměla být horší než v předchozím pololetí, a to zejména na základních školách.



4. Problematické situace by se měly vždy řešit ve prospěch žáků.