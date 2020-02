ČSA kvůli koronaviru pozastavily lety do Jižní Koreje. „ČSA tímto krokem reagují na rostoucí obavy v souvislosti s šířením koronaviru a prudký propad poptávky po letech ČSA do/ze Soulu,“ řekla pro server Zdopravy.cz mluvčí Smartwings Group Vladimíra Dufková. Podle ní se k tomuto kroku rozhodl dopravce po důkladném vyhodnocení situace. Opatření je na neurčito.

"Musíme byt ostražití, ale k jakékoli panice není důvod," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO), který se pozastavil nad neadekvátními reakcemi některých občanů. "První případ neznamená epidemii," dodal s tím, že riziko výskytu nemoci v České republice je nepochybně vysoké.

"Pracujeme na maximální informovanosti odborníků i veřejnosti. Rozeslali jsme dopis všem lékařům s jasnými pokyny, jak přistupovat k pacientům. Není na místě testovat každého, kdo se vrátil z Itálie i z jiné země. Pacient musí mít příznaky," nechal se také slyšet ministr.

Stejný názor vyjádřil i náměstek ministra Roman Prymula. "Představte si, že je to běžné respirační onemocnění. Do měsíce se dá očekávat, že se to k nám dostane. Možná už tady je," uvedl.

Vojtěch vyzval lidi, kteří plánují výjezd do zahraničí, aby se zaregistrovali do systému DROZD. Za problémové lokality ministerstvo označilo Írán, Jižní Koreu a severní Itálii.

Kvůli koronaviru zasedal také krizový štáb ministerstva práce a sociálních věcí. Ten se věnoval především obecnějším otázkám, například připravenosti sociálních služeb na případnou karanténu. „Je potřeba zachovat klid a nešířit paniku. Důležité je, abychom byli dobře připraveni. Myslím, že na tom velmi dobře pracujeme,“ citovala Česká televize ministryni Janu Maláčovou (ČSSD).

V Česku bylo kvůli riziku nemoci COVID-19, kterou koronavirus přenáší, testováno 135 lidí. U žádného se ale nákaza nepotvrdila. Ministerstvo zdravotnictví doporučilo lidem, kteří ze čtyř regionů s prokázanou nákazou na severu Itálie přicestují, aby pozorněji sledovali svůj zdravotní stav. Příznakem by mohla být především horečka nad 38 stupňů Celsia nebo dýchací potíže.

Potom je na místě telefonicky kontaktovat lékaře a zůstat doma, dokud nerozhodne o dalším postupu. K dispozici je pro nemocné asi 1000 lůžek na infekčních odděleních nemocnic. První nakažení by směřovali do pražské Nemocnice Na Bulovce, poté do speciální vojenské nemocnice v Těchoníně.

Pandemický plán

Česko má pro případy celosvětové pandemie, která ale u nového koronaviru zatím nebyla vyhlášena, pandemický plán a postupovalo by se také podle krizového zákona. Možné jsou podle ministra i uzavírky celých měst jako v Itálii nebo Číně. Ministerstvo vyzvalo Správu hmotných rezerv a státní nemocnice k navýšení zásob ochranných prostředků, zejména respirátorů.

Celosvětově se nakazilo novým typem koronaviru z Číny už více než 81 tisíclidí. Přes 78 tisíc nemocných je v pevninské Číně, přes 1200 v Jižní Koreji. Ze zbývajících případů je více než polovina v Itálii (374). Nakažení jsou celkem ve 13 evropských zemích.