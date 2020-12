Česko obdrželo další dávky vakcíny proti covidu. Dostanou ji i kraje

Do Česka dorazily další dávky vakcíny proti covidu-19 od firem Pfizer a BioNTech. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová ČTK potvrdila, že se jedná o dodávku 19 500 dávek, která měla do Česka dorazit do konce letošního roku. Po úterním rozhodnutí ministerstva zdravotnictví bude možné z každého balení získat až šest místo dřívějších pěti dávek, bude tak možné naočkovat až 23 400 lidí. Další dodávky se podle dřívějších informací očekávají 7. ledna a pak v týdenních intervalech.

Očkovací vakcína proti koronaviru od firem Pfizer a BioNTech | Foto: ČTK / ČTK

"Pražské nemocnice už je mají, dnes by měly dorazit i do naprosté většiny krajů," sdělila Peterová. Dodávku pro Ústřední vojenskou nemocnici v Praze, potvrdila ČTK po 10:00 dopoledne její mluvčí Jitka Zinke. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) bude dnes vakcína rozvezena na 18 míst, počítá se například nově i s benešovskou nemocnicí nebo Fakultní nemocnicí Ostrava. Dodávku očkovací látky potvrdily už také další kraje, například Jihočeský, Ústecký nebo Královéhradecký. Původně mělo Česko dostat dodávku 19 500 dávek vakcíny už v pondělí nebo úterý. Zpoždění bylo podle výrobce způsobeno problémy s logistikou. Ministerstvo zdravotnictví v pondělí jako další termín dodávky uvedlo čtvrtek 31. prosince. Epidemie zrychluje. Česko má rekordní počet nakažených za den, přes 16 tisíc Přečíst článek › V sobotu 26. prosince Česko převzalo prvních 9750 dávek, rozděleny byly do Prahy a Brna. V Praze očkovala od neděle Fakultní nemocnice v Motole, Ústřední vojenská nemocnice (ÚVN), Nemocnice na Bulovce a Všeobecná fakultní nemocnice, která se o 40 procent dávek podělila s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady. Většinou očkovaly zdravotníky, v ÚVN také seniory z tamního domova pro veterány a v Motole dostali očkování rovněž pacienti po transplantaci plic. Registrační systém V Brně vakcína směřovala do fakultní nemocnice v Bohunicích a Fakultní nemocnice u svaté Anny, svých necelých 5000 dávek rozdělily také do menších zdravotnických zařízení v regionu nebo domovů pro seniory. Asi 700 dávek poskytly i Moravskoslezskému kraji. Otevřete restaurace, nebo zvyšte kompenzace, prosí vládu provozovny Přečíst článek › Ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petr Arenberger v České televizi uvedl, že dnes nemocnice dostala jednu sadu s 975 dávkami. Podle nového dávkování s nimi bude možné naočkovat až 1170 lidí. Od 7. ledna očekávají nemocnice dvojnásobek a od poloviny měsíce trojnásobek. Na konci února podle něj nemocnice počítá s tím, že by mohla začít očkovat i běžnou populaci. Podle dřívějších informací bude nutné se na očkování předem registrovat, pořadí se pak určí podle věku a nemocí, kterými zájemce o očkování trpí. Registrační systém bude podobný jako pro antigenní testování, spuštěn má být v polovině ledna.

Autor: ČTK