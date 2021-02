Vláda od března omezí volný pohyb osob na území obce, uzavře školy i školky

Vláda kvůli stávající epidemiologické situaci zpřísnila opatření proti šíření koronaviru. Změny by měly platit od pondělí 1. března, a to následující tři týdny. Úplně se tak zavřou školy i školky, výrazně bude omezen i pohyb lidí. Kabinet Andreje Babiše (ANO) rovněž vyhlásil nový nouzový stav, který má platit do 28. března.

Lidé na ulici v Trutnově. Ilustrační snímek | Foto: Jan Bartoš

"Už čtrnáct dní občané sledují různé diskuze, jestli je stav nouze potřeba nebo není. Jsme přesvědčeni, že nouzový stav potřebujeme proto, abychom ochránili životy našich občanů," uvedl na tiskové konferenci premiér Andrej Babiš (ANO). Ten následně apeloval na občany, aby během následujících tří týdnu pomohli vládě dodržováním opatření ke zpomalení šíření viru. "Proč to fungovalo minulý rok? Všichni jsme se báli a viděli záběry z Itálie. Občané se navzájem na nedodržování upozorňovali. Velice bychom si přáli, abychom se vrátili nazpátek a znovu se zkusili chovat stejně. Pokud to neuděláme, celý svět uvidí Bergamo v Čechách," varoval předseda vlády. Kam vás vláda pustí: Podívejte se na mapu katastrů všech obcí Přečíst článek › Budoucí vývoj následně nastínil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). "I když všechna opatření budou fungovat, příští týden budou denní přírůstky kolem dvaceti tisíc nově nakažených," prohlásil. Cílem je otočení křivky Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) má Česko oproti podzimu jednu výraznou výhodu - zahájenou vakcinaci. „Všechna opatření mají jediný cíl - otočit křivky nově nakažených a hospitalizovaných lidí. Snažili jsme se přesvědčovat, že čas se krátí a vidíme katastrofu, do které by mohla naše země spadnout,“ konstatoval šéf Ústředního krizového štábu. Výrazně omezen bude v následujících třech týdnech volný pohyb osob mezi okresy. Pro cesty zahrnuté ve výjimkách - například do zaměstnání nebo za lékařem - bude nezbytné předložit čestné prohlášení, které bude k dispozici na webu ministerstva vnitra. Domov mimo trvalé bydliště bude možné prokázat například smlouvou nebo záznamy o zaplacených účtech za energie. Poslanci odmítli prodloužení nouzového stavu. Vláda vyhlásila nový, uvedl Babiš Přečíst článek › "V rámci okresů je možné si zajít na nákup. Sportovat nebo trávit volný čas mohou lidé pouze na území obce," doplnil Hamáček. „Policejní prezident s ministrem obrany se shodli, že na pomoc potřebují 5000 vojáků. Můžeme využít i 460 celníků. Městští strážníci by se měli soustředit na to, zda se lidé po okrese pohybují podle vládního nařízení,“ přiblížil ministr vnitra. Jak již vláda upozorňovala dříve, od prvního března se rovněž uzavřou všechny školy a školky s výjimkou těch při zdravotních zařízeních a pro děti rodičů, kteří pracují ve zdravotnictví. „Britská mutace zapříčinila nárůst pozitivně testovaných dětí, kteří jsou sice většinou bezpříznakoví, ale mohou virus dál přenášet,“ vysvětlil Blatný důvod uzavření škol s tím, že otevření škol zůstává do budoucna prioritou. Od stejného data se změní i pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest. V zastavěných oblastech bude povinná minimálně chirurgická rouška, v obchodech, v zaměstnání či MHD respirátor nebo nanorouška. „Končí možnost používat na místo respirátoru dvě chirurgické roušky na sobě v obchodech a jiných místech,“ zdůraznil Blatný. V zaměstnání nebude ochrana dýchacích cest povinná pouze v situacích, kdy jde pracovník v místnosti sám. Poslanci schválili pandemický zákon. Ministerstvo může vydávat restrikce Přečíst článek › Jak upozornil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO), restrikce se netýkají oblasti průmyslu, zahájeno však bude plošné testování zaměstnanců. "Během několika dní přejdeme na povinný systém," uvedl vicepremiér. I nadále mohou mít otevřeny prodejny potravin, drogerie, lékárny, trafiky, květinářství, prodejny potřeb pro zvířata, pohřební služby, provozovny na opravu techniky, myčky automobilů, taxislužby či výdejní místa pro vyzvednutí objednávek. „Ostatní provozy spadají do systému kompenzací. Budeme mít opravdu velmi dobrou plošnou podporu téměř všech firem,“ nechal se slyšet Havlíček.