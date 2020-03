"Naší ambicí není grilovat vládu ohledně koronavirové infekce, protože víme, že téma je velmi citlivé. Chceme ale diskutovat o praktických krocích. Co vidím jako zdravotník jako zásadní, je zajistit dostatečné zásoby zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení. Zejména pro nemocnice, ale i ordinace praktických lékařů a další," řekl poslanec KDU-ČSL Vít Kaňkovský, místopředseda sněmovního zdravotnického výboru.

Podle Jurečky by například ministerstva zdravotnictví a vnitra měla průběžně informovat o situaci starosty. "To jsou dost často lidé, kteří jsou nejvíce dotazováni občany na to, jak se situace vyvíjí, jaké případně kroky mají dělat," uvedl.

Podle Válka vláda nečiní kroky, které by situaci uklidnily. Jednotlivými nekoordinovanými rozhodnutími a nedostatkem informování naopak vytváří paniku. Kabinet podle něj dosud nepředstavil ucelený plán opatření, který by rozpracovával různé scénáře budoucího vývoje ohledně nemoci.

Předseda STAN Vít Rakušan uvedl, že informace o koronaviru si poslanci rádi vyslechnou. "Myslíme, že by se představitelé vlády měli méně fotit s bílými plášti a stetoskopy a měli by občany víc informovat," uvedl. Konkrétní informace podle něj postrádají obce i kraje, nemohou je pak předávat lidem. "V tom vláda zatím selhává," řekl.

Podle předsedy ODS Petra Fialy předvádí premiér nekompetenci a znejišťování veřejnosti. Jako příklad uvedli občanští demokraté zrušení letů ze severu Itálie, protože Česko se tak zbavilo možnosti kontroly pasažérů, kteří mohou využít jiná letiště.

Šéf sněmovního klubu KSČM Pavel Kováčik řekl, že je třeba poděkovat hygienikům a dalším štábům, které připravují a prosazují opatření proti šíření koronaviru. Jmenoval náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymulu a hlavní hygieničku Evu Gottvaldovou. Opatření jsou podle něj ale nerovnoměrná. Zatímco Světový pohár v biatlonu v Novém Městě na Moravě má být bez diváků, další obdobné akce jsou zatím nedotčeny.

Piráti označili opatření připravovaná vládou až do víkendu, kdy byly odhaleny první případy nakažení, za dostatečná. Za podrobné vysvětlení podle nich stojí pondělní rozhodnutí vlády včetně zákazu přístupu diváků na biatlon. Také podle předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury je rozhodnutí diskutabilní a poškodí drobné živnostníky v regionu.

Podle šéfa SPD Tomia Okamury stát zanedbal vytvoření koncepce pro případ epidemií. "Je nutné zvýšit zásoby zdravotnického materiálu a znovu vybudovat bezpečnostní složky připravené zavést účinnou kontrolu hranic," uvedlo hnutí v usnesení předsednictva.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v pondělí po jednání vlády řekl, že o koronaviru podává informace "od rána do večera" ale nemá problém je sdělit poslancům. Neví ale, zda je to téma právě pro plénum Poslanecké sněmovny. "Rád informace podám, ale asi neřeknu nic nového, co říkám v zásadě pořád. Jsem na to připraven," konstatoval.