Zůstat měsíc doma může vypadat jako půlka letních prázdnin. Jenomže není léto a děti nemohou k babičkám ani k moři. Nejspíš většina z nich zůstane doma a přinejlepším budou moci vyrazit do lesa. A nebo budou moci sáhnout po knize. Deník přináší několik titulů, které by mohly tyto prázdniny dětem zpříjemnit pár hodin. A možná se při jejich čtení vedle pobavení také něco přiučí.

Vzali jsme si k ruce nejnovější katalog doporučených dětských knih, který každoročně vydává Svaz českých knihkupců a nakladatelů a který jej zároveň umisťuje na své webové stránky. Spoluautor katalogu Petr Matoušek přiznává, že sestavovat seznam kvalitní dětské literatury, je obtížné a musí se zohlednit “hravost, obhajoba nezpochybnitelných hodnot nebo vůle zbourat stereotypy a změnit svět k lepšímu“.

Podle něj, ale také podle dostupných výzkumů u dětí stále častěji dochází ke ztrátě schopnosti porozumět textům. Právě kvalitní dětská kniha by tomu měla pomoci zabránit. Pokud se tak opravdu stane, bude to dobré pro děti i možnost přežití lidské rasy.

“Být obrazný, povznést se a létat na křídlech fantazie není přežitek. Je to podmínka přežití,” píše Matoušek.

Přejeme příjemné čtení.

Knihy vhodné pro děti od 6 do 9 let



Tomáš Vondrovic: O naší milé paní

Karin Vrátná Militká, Monika Švec Sybolová: Čapek & Čapek. Hravě světem velkých umělců Josefa a Karla

Renata Škaloudová: Rozumí koza petrželi?

Lucie Šavlíková: Černobílé prázdniny

Tereza Říčanová: To je Istanbul

Petr Koťátko: Anička, mluvící potok a další chovanci ústavu paní Majerové

Jaroslav Kovanda, Nikola Hoření: Cirkus Bruno

Jana Jůzlová, Jiří Fixl: Čeští cestovatelé

Jiří Kahoun: O čertech, medvědech, myškách a všech malých přátelích

Václav Dvořák: Písečníci a bludný asteroid

Bára Dočkalová: Tajemství oblázkové hory

David Böhm: A jako Antarktida - Pohled z druhé strany



Knihy vhodné pro děti od 10 let



Martin Šinkovský, Ticho762: Trikolora

Petr Svobodný a spol.: Pozor doktor!

Taťána Rubášová, Jindřich Janíček: William & Meriwether: Neočekávaný robotí exodus

Daniela Krolupperová: Past na korunu

Pavel Čech: O Červenáčkovi