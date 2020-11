„Situace kolem pandemie jasně ukázala na nedostatečný počet vychovatelů v dětských domovech, vždyť jeden má osm dětí v rodinné skupině, kde musí zabezpečit veškerou péči o dítě,“ uvedla Jana Koubová, ředitelka Dětského domova Staňkov a předsedkyně Federace dětských domovů (FDD). Jako problematickou v tomto směru uvedla například distanční výuku. Zařízením prý také chybějí zkušení psychologové.

Potíže s distanční výukou uvedl mezi současnými potížemi děcáků i ředitel domova v Praze-Dolních Počernicích a místopředseda FDD Martin Lněníčka: „Někdy se stane, že je najednou více dětí on-line a vychovatel přechází od jednoho k druhému.“

Další potíže

Domovy ale podle něj řeší i další potíže. V současné době je to mimo jiné řešení karantén, podezření na nákazu koronavirem nebo onemocnění vychovatelek a vychovatelů.

Podle organizace Vteřina poté, která sdružuje mladé lidi, již v dětských domovech vyrostli a monitorují situaci v nich, se mnoho zařízení ozývá, že jejich vychovatelé jsou vyčerpaní. Musí se totiž starat o děti a dospívající v ústavech od rána do večera, dělat s nimi školní přípravu, a to samé se svými dětmi doma. „Nepochybuji, že riziko vyhoření vychovatelů v dětských ústavech je vysoké a že se to může velmi negativně odrazit na vztazích s dětmi,“ konstatuje Michal Ďorď ze Vteřiny poté.

Jako člověk, který v dětském domově vyrostl, si prý dokáže představit, že se řada mladých lidí nebude v takové situaci cítit velmi dobře. I v děcákách totiž v současnosti panuje řada omezení, která v jiných dobách nebývá. Například vycházkový "lockdown", tedy omezení vycházek kvůli koronaviru. Mnozí z nich prý budou chtít raději ústav opustit. „To ale nebude možné z důvodu situace na trhu práce a trhu s bydlením,“ dodává Ďorď.