Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) by po odeznění druhé vlny epidemie koronaviru uvítal vytvoření sněmovní vyšetřovací komise, která by zjišťovala, kde udělalo Česko v přípravách na podzim chybu. Podotkl, že premiér Andrej Babiš (ANO) do určité doby do rozhodování o ochranných opatřeních proti šíření koronaviru razantně vstupoval.

Ministr vnitra Jan Hamáček | Foto: ČTK / ČTK

"To, aby se ústavní vyšetřovací komise ustavila, jednoznačně podpořím. Mělo by se totiž odpovědět na otázku, kdo před druhou vlnou pochybil, jak pochybil a jak to celé zpětně bylo," řekl Hamáček. Poslanci by se podle něj měli záležitostí zabývat v momentě, kdy druhá vlna odezní.