Jsou dvě hodiny odpoledne a čtyři minuty. Zelená vlna Českého rozhlasu na základě hlášení svých zpravodajů z terénu hlásí, že už několikátý den po sobě jsou zablokovány obrovskými kolonami hlavní hraniční přechody s Německem v Petrovicích a Rozvadově.

V Petrovicích stojí před vstupem do České republiky dvacetikilometrová kolona kamionů a v Rozvadově asi pětikilometrová.

Problém je tek velký, že ho ve čtvrtek ráno považuje za nutný zmínit v německé veřejnoprávní televizi německý ministr dopravy Andreas Scheuer. "Když člověk pomyslí na hraniční situaci, ano, tam se toho musí hodně zlepšit," poznamenal Scheuer.

Zásobování je podle něj sice v Německu zajištěno, přesto se ale na hranicích často tvoří zácpy. "Můžeme to řešit jen bilaterálně, protože nemáme žádný společný evropský závazek," míní německý ministr. "Velmi často musíme telefonovat s polským sousedem, s českým sousedem," podotkl a dodal, že na hranicích s Francií nebo Rakouskem to funguje lépe.

Ministři netuší, co se děje

Ministři Hamáček a Havlíček ale ve chvíli, kdy se situace vůbec nelepší a kolony dosahují závratných délek, tvrdí, že je problém vyřešen. „Vše je již vyřešeno. Pravidla se zásadně neměnila, ale policie začala pouze důsledněji kontrolovat datum výjezdu a příjezdu. Během dne se situace uklidnila, dopoledne už byla pouze jedna cca pětikilometrová fronta na vstupu do ČR na D8, jinak vše bez kolon.“ uvádí v sms Deníku Havlíček.

Ministr Hamáček si vybírá zase přechody, kde není problém a buď záměrně, nebo omylem neuvádí hlavní přechody, kde je situace blízká kolapsu.

„Byl to důsledek náporu po Velikonocích a nových kontrolních opatření, ale už si to sedlo. Aktuální situace je následující: Na D8 směr do Německa bez kolon, směr Praha kolona 5 kilometrů od SH po kontrolní stanoviště. Sebastian příjezd do ČR 6 vozidel, odjezd z ČR 5 vozidel. Cínovec příjezd do ČR nula vozidel, odjezd z ČR nula vozidel. Rumburk příjezd do ČR kolona 100 metrů, z ČR nula vozidel.“ uvádí ministr vnitra.

Zdržení na hranicích způsobuje nově zavedený režim odbavení na hranicích, kdy policie kontroluje všechny lidi a vozidla, která překračují hranice.