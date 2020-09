Proškolování nových telefonistů, kteří vypomáhají s trasováním infikovaných, začne v úterý. V první skupině bude šest desítek lidí. Jejich následné nasazení do praxe by mohlo být rychlé. "Když máme nového operátora, tak ho posadíme za počítač, má jednotný systém, a může okamžitě začít trasovat a vypomáhat dál," uvedl Dzurilla.

Jednotný počítačový systém Daktela má podle vládního zmocněnce výhodu v možnosti vzájemné výpomoci krajských hygienických stanic. "V rámci Prahy je vidět, že si navzájem pomáhají, a je zapojeno šest dalších hygienických stanic, které pomáhají," uvedl Dzurilla.

S trasováním kontaktů nakažených už v současnosti hygienikům pomáhají vojáci i civilní medici. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) minulý týden nabídl výpomoc policistů. K dispozici by podle něj mohly být desítky zkušených vyšetřovatelů, kteří mají zkušenosti s vedením rozhovorů.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek uvedl, že hygienické stanice trasování kontaktů lidí nakažených koronavirem zvládají, což potvrdila i hlavní hygienička Jarmila Rážová. "Teď pomáhají navyšovat kapacitu v Praze i kolegové z dalších hygienických stanic, intenzivně jednáme také s dalšími fakultami, které poskytují nelékařské vzdělávání," uvedla Rážová v pátek v České televizi. Ulehčit má podle ní hygienikům i plánované elektronické nahlašování kontaktů přímo nemocnými.

Druhá vlna epidemie

Od 1. března, kdy se v Česku objevily první případy nákazy koronavirem, bylo zaznamenáno 36 188 nakažených. Téměř 21 300 z nich se z nemoci vyléčilo a 456 lidí s covidem-19 zemřelo. Podle vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Romana Prymuly je v Česku druhá vlna epidemie. Za 14 dnů až tři týdny může být v nemocnicích stejný počet hospitalizovaných jako na jaře, uvedl v neděli v České televizi.

K dohledávání kontaktů s nakaženým má hygienikům pomáhat systém Chytrá karanténa, který byl spuštěn na jaře. Podle údajů z mobilních telefonů a bankovních terminálů se vytvářejí vzpomínkové mapy a trasování. Hygienici však řešení využívají jen omezeně. Chybí jim v některých případech počítačové vybavení, na kterém je fungování systému závislé.

Součástí systému je aplikace eRouška, která by v nové verzi už neměla sloužit k trasování, ale nově by měla anonymně varovat uživatele, že se mohl setkat s nakaženým. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na začátku září uvedl, že aplikace eRouška 2.0 má být spuštěna do dvou týdnů.