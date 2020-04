Kraje opatření ruší poté, co už mají dopravci dostatek ochranných prostředků pro řidiče. „V této souvislosti vyzýváme cestující, aby s ohledem na oboustrannou ochranu nadále využívali a preferovali co nejvíce bezkontaktní platby,“ říká středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová.

On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Zrušení zákazu nástupu předními dveřmi se týká jak spojů ve Středočeském kraji, tak příměstských autobusů, které začínají či končí na území hlavního města Prahy.

„Městských autobusových linek v Praze se tato změna netýká, i nadále zůstanou na těchto linkách přední dveře zavřené a zároveň zůstane v těchto autobusech vyznačená ochranná zóna pracoviště řidiče v přední části autobusu. Ze stejného důvodu může být na příměstských linkách i nadále omezen pobyt cestujících v přední části autobusu například zahrazením přední řady sedadel,“ uvedl Ropid na svých stránkách.

Podobné opatření začne platit v Jihomoravském kraji. „Opět je nástup povolen pouze prvními dveřmi, cestující je povinen řidiči ukázat platný jízdní doklad nebo si jej u něho koupit. Ruší se bezplatná přeprava v Blansku a Adamově. Nadále však trvá zákaz obsazovat dvojsedadlo za řidičem a vedle řidiče,“ uvedl Kordis JMK na svých stránkách.

Obnovuje se standardní režim

Ve spojích linek s číslem nad 100 je tedy při jízdě z Brna povolen nástup jen prvními dveřmi stejně jako na mimobrněnských zastávkách. Na spojích linek do čísla 99 zajišťovaných regionálními dopravci se rovněž obnovuje standardní režim: v Brně se nastupuje všemi dveřmi, mimo Brno jen prvními dveřmi a je možné koupit jízdní doklad.

Na spojích linek do čísla 99 zajišťovaných Dopravním podnikem města Brna zůstává dosavadní režim zachován. Řidiči tramvají, trolejbusů a autobusů jízdenky neprodávají, je nutné využít jízdenky z předprodeje. Do autobusů a trolejbusů se nastupuje druhými a dalšími dveřmi. Cestující nemají povoleno vstupovat do předního prostoru vozidla. Bezplatná přeprava zůstává ve Znojmě ve spojích objednávaných městem.

Nástup předními dveřmi se vrací i do Ústeckého kraje. „Po dobu trvání mimořádných opatřeních v dopravě jsme postupně dovybavili dopravce osobními ochrannými pomůckami a dopravci zavedli pravidelné dezinfikování dotykových ploch ve vozech. I díky tomu jsme se po předchozím jednání s našimi dopravci rozhodli k postupnému návratu do normálu v rámci cestování veřejnou dopravou,“říká k rozhodnutí náměstek hejtmana pro oblast dopravy Jaroslav Komínek. Zabránění přístupu a sezení na přední řadě sedadel u řidiče je plně v kompetenci jednotlivých dopravců.