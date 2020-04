Pro boj s koronavirem. Lék favipiravir je na cestě do Česka, oznámil Petříček

Japonský lék favipiravir je na cestě do Česka, bude tu testován proti nemoci covid-19. Na twitteru to dnes uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) minulý týden řekl, že Česko je mezi 20 zeměmi, do kterých Japonsko lék dodá. Lék je podle něj slibný pro středně závažné případy onemocnění, které vyvolává nový typ koronaviru.

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček.

"Japonsko souhlasí, Česku poskytne lék favipiravir, který u nás bude testován proti covid-19. Diplomatická jednání jsou u konce, lék už je na cestě do ČR. Spolu s ním i naděje pro všechny nemocné. Děkuji Japonsku i našim diplomatům, kteří to tvrdě odpracovali," uvedl Petříček. On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE. Vojtěch minulý týden uvedl, že část dávek léku Japonsko Česku daruje, další část Česko zaplatí japonskému výrobci. Podle ministra zdravotnictví se favipiravir bude nejprve podávat ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, později i v dalších nemocnicích v zemi. #Japonsko souhlasí, Česku poskytne lék #Favipiravir, který u nás bude testován❗️ proti #COVID19. Diplomat. jednání jsou u konce, lék už je na cestě do ČR. Spolu s ním i naděje pro všechny nemocné. Děkuji Japonsku i našim diplomatům, kteří to tvrdě odpracovali. #SpoluToZvládneme — Tomáš Petříček (@TPetricek) April 16, 2020 V českých nemocnicích už byly podané i další experimentální léky na covid-19, například remdesivir nebo léky obsahující látku hydroxychlorochin. Všechny léky jsou ale experimentální a zatím se neuvažuje o jejich plošném používání u českých nemocných. S experimentální léčbou musí pacient podepsat souhlas. Prymula: V řádu týdnů se zřejmě zmírní pravidla vycestování Přečíst článek ›

