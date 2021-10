Lék Molnupiravir je primárně určený pro pacienty, u nichž se předpokládá těžký průběh. Diabetiky, onkologicky nemocné, trpící nadváhou nebo jinak oslabenou imunitou. Antivirotikum funguje tak, že narušuje tvorbu dědičné informace virů. „Množení viru zastaví a u pacienta zásadně klesne riziko, že se jeho stav zhorší a bude potřebovat léčbu v nemocnici, na JIPu či dokonce zemře, “ popisuje Pavel Dlouhý, předseda Společnosti infekčního lékařství České lékařské společnosti J.E.Purkyně.

Pokud se Molnupiravir dostane do oběhu, bude se jednat o první antivirotikum, které se užívá ve formě tablet. Dosud byla léčiva nasazována nitrožilně. „Užívají se po dobu pěti dnů v domácím prostředí,“ přibližuje lékař.

Molnupiravir vyrábí společnost Merck. Informace o jeho možné účinnosti se objevily už v březnu letošního roku. Mezitím ale začaly převládat nové mutace koronaviru, jiné než v době, ve které byl lék vyvíjen. Nicméně jeho účinnosti by to snižovat nemělo. „Působí i na nové varianty, který se nyní vyskytují v Evropě či USA,“ potvrzuje lékař. Podle dosavadních testů se u léku prakticky nevyskytly nežádoucí účinky a je dobře snášen organismem. Na začátku října společnost uvedla, že po třech klinických studiích může potvrdit, že pravděpodobnost hospitalizace se i u potencionálně těžkých případů snížila o padesát procent. Kromě zásadních pozitivních dopadů na zdraví by nový lék také podstatně ulevil zahlcování nemocnic těžšími případy.

SÚKL je rezervovanější

Výrobce už zažádal o přístup na americký i evropský trh. „EMA dnes (pondělí 25.10) oznámila, že zahájila průběžné hodnocení u přípravku Molnupiravir. EMA bude nyní hodnotit dokumentaci k jeho kvalitě, bezpečnosti a účinnosti,“ potvrdila Klára Brunclíková, mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Lékaři se shodují, že vzhledem k pozitivním výsledkům testů, které účinnost prokázaly, bude jeho schválení rychlé a mohl by být dostupný už z kraje příštího roku. SÚKL je ale v odhadech rezervovanější. „Dobu hodnocení, které předchází žádosti o registraci, není možné odhadovat,“ upozorňuje Brunclíková.

V České republice je pro léčbu nemoci covid-19 zatím registrován jediný lék, a to remdesivir. „V režimu neregistrovaných léčivých přípravků je povoleno používání favipiraviru v režimu specifického léčebného programu , který lze používat v ambulantní i nemocniční péči,“ doplňuje mluvčí SÚKL. Ústav také umožnil podávání několika neregistrovaných humánních léčivých přípravků, která nejsou přímo antivirotika, ale obsahují léčivé látky. Patří sem třeba bamlanivimab či etesivimab.

Podle údajů EMA má agentura v hledáčku 81 léčivých přípravků, které by mohly dopady nákazy léčit. Čtyřiadvacet z nich patří do kategorie antivirotik. Podle Pavla Dlouhého ale jen samotný vývoj a dostupnost léků pandemii nezkrotí. „Stále je nejdůležitější zbraní očkování, které vybaví co největší část populace imunitou,“ dodává.