Poslední repatriační let zamíří do Austrálie. Do Prahy přiveze 329 Čechů

Poslední plánovaný repatriační let dopraví v úterý do Prahy 329 Čechů a další Evropany, kteří uvízli v Austrálii a na Novém Zélandu po opatřeních přijatých kvůli šíření koronaviru. České ministerstvo zahraničí využilo spolupráci s jihokorejskými aerolinkami a na organizování letu se podílela také korejská ambasáda v Praze. Česko-korejská spolupráce usnadní také cestu domů téměř třem stům Korejců, osmděsáti z Austrálie na cestě do Soulu a dvěma stovkám z Česka, Polska a Slovenska při návratu letadla do Koreje ve středu 15. dubna. Ministerstvo zahraničí o tom dnes informovalo v tiskové zprávě.

Speciální let z Vietnamu dopravil 25. března 2020 do Prahy 204 Čechů a 82 občanů dalších 11 zemí EU. Byl to první repatriační let v době koronavirové pandemie, který byl koordinován na celoevropské úrovni. | Foto: ČTK

Podle ministerstva jde o organizačně nejnáročnější a nejdelší let při repatriacích. "Ministerstvo zahraničí tímto letem ukončilo plán repatriací českých občanů souvisejících s pandemií koronaviru. Nevylučujeme, že se situace změní a budeme muset ještě v souvislosti s vývojem v některých částech světa toto rozhodnutí přehodnotit, ale v tuto chvíli žádný další let neplánujeme," uvedl dnes náměstek ministra zahraničí Martin Smolek. V Německu klesá počet nových případů koronaviru. Španělsko zmírnilo opatření Přečíst článek › ON-LINE ke koronaviru ZDE Podle něj české ambasády sice ještě řeší situaci jednotlivců či malých skupin Čechů v různých zemích, návrat do vlasti by jim ale ministerstvo chtělo zprostředkovat prostřednictvím evakuačních letů jiných států Evropské unie. Letadlo dorazí v úterý Česko dosud dopravilo z různých destinací podle Smolka přes 770 Evropanů. Z Austrálie a Nového Zélandu repatriační letadlo dopraví domů spolu s českými občany také 20 Slováků, devět Belgičanů a šest Švýcarů a zhruba 80 Korejců do Soulu. Z Jižní Koreje odstartuje letadlo na další více než desetihodinový let do Česka kolem úterního poledne tamního času, uvedlo ministerstvo. USA hlásí přes 22 tisíc obětí koronaviru. Nakažených je v zemi 557 tisíc Přečíst článek › Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) se každý cestující uvedeného evakuačního letu na své cestě domů finančně podílí. Příspěvek na repatriaci, který ministerstvo stanovilo, činí 700 eur, tedy zhruba 18 tisíc korun.

Autor: ČTK