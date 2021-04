Do Zoo Liberec dorazili první návštěvníci již krátce po deváté hodině ráno, přičemž mezi příchozími převažovali rodiče se svými ratolestmi. „Jdeme se podívat jen na chvilku. Syn už dlouho neviděl zvířata naživo, zná je jen z knížek, tak bude konečně změna,“ řekla se smíchem jedna z maminek. Na důkaz jejích slov začal syn nadšeně ukazovat na velbloudy ve výběhu.

Od návštěvy zoologických zahrad neodradil řadu zájemců ani vytrvalý déšť, občas dokonce proložený vločkami, či vpravdě zimní teploty, které se mnohde pohybovaly jen lehce nad nulou. „Jsme hrozně natěšení. Počasí nás nemohlo odradit. Dětem jsem to několik dní slibovala. Máme zvířátka a přírodu moc rádi,“ uvedla Jitka Vopatová, která do ústecké zoo zavítala s vnoučaty.

Nejinak tomu bylo i v Chomutově. "Dětem jsem to slíbil, tak jsme museli. Počasí nás neodradí, dobře jsme se oblékli," popisoval Libor Zákostelecký. Zdejší zoologická zahrada si pro návštěvníky připravila novinku, nejmenšího oslíka na světě. "Slyšet byl už od vchodu, byl hodně hlasitý," usmíval se Zákostelecký.

Vysoká návštěvnost

Do Safari Parku ve Dvoře Králové nad Labem zavítalo v první den, kdy mohly mít zoologické zahrady letos otevřeno, 430 návštěvníků. Je to více než ve stejný den před dvěma lety, kdy byla zoo v provozu za normálních podmínek - tehdy totiž přišlo 378 lidí. "Vysoké číslo pondělní návštěvnosti potvrzuje, že i veřejnost chce a potřebuje vyrazit ven," domnívá se zoologický ředitel Safari Parku Jaroslav Hyjánek.

Mezi prvními návštěvníky byla Bohumila Vajsarová z Mladých Buků s vnoučaty. "Otevření zoo jsme rozhodně uvítali. Přišli jsme hned v devět hodin ráno a vydrželi až do odpoledne, kdy se počasí zhoršilo. Překvapilo nás, jak hodně lidí tady bylo hned ráno. Vstupenky jsme si kupovali na pokladně, ve frontě byli asi čtyři lidé. Všechno ale probíhalo bez problémů, stejně jako v areálu zoo, kde se pohybovalo hodně rodin s kočárky," popsala pondělní návštěvu.

Podle pana Jiřího z Hořic mohla být zoologická zahrada otevřena již dříve. "Klidně i celoročně. V porovnání se supermarkety je návštěvnost zoo naprosto zanedbatelná. Chápu, že jsou zavřené vnitřní pavilony, ale proč nemohly být už dříve otevřené venkovní prostory, to je hodně zvláštní, areál je obrovský," komentoval situaci pan.

Na návštěvnost si první den nemohla stěžovat ani zoologická zahrada v Ostravě. "Ráno, to byly fronty!" popsala penzistka Anna, která do zoo společně s vnučkou Aničkou zamířila až po poledni. Žena, která bydlí nedaleko, přitom hovoří o kolonách aut stojících až kilometr západně na výjezdu z centra moravskoslezské metropole.

„Přišli jsme zoo podpořit, máme ji rádi,“ nechali se slyšet Laura, Viki i Dominik vážící do Ostravy cestu z Nového Jičína. Jako jedni z mála návštěvníků první den provozu byli bezdětní. Otevření zoologických zahrad zkrátka uvítala především drobotina. Zvířata si tak musela znovu zvykat na všudepřítomný hluk. „V prvních dnech mohou být ostražitější i plašší,“ míní ošetřovatelé.

Za pět minut dvanáct

Zoologické zahrady byly kvůli nařízení vlády uzavřeny od loňského 18. prosince až do neděle 11. dubna. Loni na jaře do nich nemohli návštěvníci od 13. března do 27. dubna, na podzim pak od 9. října do 2. prosince.

Podle většiny zoologických zahrad přišlo rozvolnění doslova "za pět minut dvanáct". Jelikož peníze ze vstupného představují výraznou část jejich příjmů, právě návštěvníci zahradám v posledních měsících bolestně chyběli. "Za minulý rok jsme s kolegy z ostatních zahrad vyčíslili celkové ztráty na výnosech na asi 180 milionů," řekl Deníku již dříve ředitel Zoo Brno a viceprezident Unie českých a slovenských zoologických zahrad Martin Hovorka.

Ministerstvo životního prostředí na konci března přislíbilo, že 28 licencovaným zoologickým zahradám vyplatí celkem 80 milionů na péči o zvířata. Velké zoologické zahrady tak mohou získat více než deset milionů, malé soukromé zřejmě jen necelý milion.

První návštěvníky přivítaly v pondělí i botanické zahrady, také v nich však musí být návštěvní kapacita omezena na dvacet procent. "Těší nás, že se k nám opět vrací návštěvníci. Obzvlášť na jaře, kdy zahrada rozkvéta a čeká nás to nejkrásnější období. Bylo by smutné, kdyby o to byli naši fanoušci ochuzeni," nechal se slyšet ředitel pražské botanické zahrady Bohumil Černý.