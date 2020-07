V Moravskoslezském kraji přibylo od nedělní aktualizace dat 30 potvrzených případů nákazy koronavirem. Celkově se počet pozitivně testovaných od počátku pandemie navýšil na 4016 lidí, v neděli to bylo 3986 osob. Vyplývá to z grafů chytré karantény, tedy Centrálního řídícího týmu Covid-19 (CŘT), které dnes zveřejnil hejtman Ivo Vondrák (ANO). Situací v regionu se dnes zabývá Bezpečnostní rada kraje.

Žena s rouškou a autobus v Ostravě | Foto: ČTK

"Stále musím opakovat to, co říkám poslední dny. Nárůsty v okresech Karviná a Frýdek-Místek jsou sice patrné, ale zatím v nich nevidím důvod pro tak razantní plošná opatření v rámci celého kraje. Negativním jevem je nárůst počtu hospitalizovaných, nicméně je to stále hluboko pod kapacitami nemocnic. V každém případě tuto situaci sledujeme," uvedl k datům Vondrák.