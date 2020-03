Evakuační letadla vyrazila během uplynulých dnů celkem do 15 destinací. Na dopravě českých občanů do Česka se podílely také evakuační autobusy, které Ministerstvo zahraničních věcí ČR vysílalo po celé Evropě.

V letadlech se vracejí Češi i cizinci

"Uplynulé dny byly logisticky velmi náročné. Díky nonstop provozu našich ambasád a nasazení mých kolegů se nám daří pomáhat tisícovkám Čechů dostat se domů. Za každým uskutečněným letem jsou hodiny práce a vyjednávání povolení. Co je vidět méně, ale je stejně důležité, je pomoc v těch místech, odkud se ještě dalo dostat komerční cestou. Zde moji kolegové hráli také těžko zastupitelnou roli," prohlásil ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček.

Podle něj tak ministerstvo pomohlo formou vyjednání výjimek či spoluprací s ostatními členskými státy EU vrátit se dalším několika tisícům osob.

Volná místa na palubě českých evakuačních letadel nabízí ministerstvo podle své zprávy i občanům EU a třetích států. Cizinci tak průměrně obsadí každé páté místo v letadle.

"Díky evropské spolupráci je pomoc našim občanům v zahraničí daleko efektivnější. Je naprosto přirozené, že část našich kapacit je vyhrazena pro ostatní Evropany. Desítky Čechů se domů dostaly díky pomoci ostatních evropských států, například Německa nebo Maďarska,“ řekl šéf české diplomacie.

Rekordmanem v letech je Německo

První dva české evakuační lety vyrazily na turisty oblíbené Kanárské ostrovy, a to 18. března. Následovalo Pobaltí, Egypt, Filipíny, Honduras, Mexiko, Vietnam, Panama, Kuba, Dominikánská republika, Kolumbie, Kostarika, Peru, Thajsko a Kanada.

Zatím poslední evakuační let přistál v pondělí 30. března. Letadlo z Dominikánské republiky s mezipřistáním v kanadském Montrealu dopravilo do Česka 138 Čechů a 44 občanů ostatních členských států EU. V úterý 31. března je plánován přílet evakuačního letadla z amerického Chicaga a druhého letu z Thajska.

Od doby aktivování společného mechanismu EU vypravilo Česko deset repatriačních letů, v porovnání s tím má Francie zaregistrováno osm letů, Rakousko sedm a Polsko čtyři. Rekordmanem je zatím Německo, které do společného mechanismu EU registrovalo kvůli proplacení části nákladů už 94 letů.

Letadla, které ministerstvo zahraničních věcí vyslalo z Vietnamu a Thajska, byla zároveň využita k přepravě několika tun zdravotnického materiálu v podobě roušek a rukavic. Zásilku FFP3 respirátorů, které ministr Petříček distribuoval do vybraných českých nemocnic, zase doručil evakuační autobus z Londýna.

Vyjely také autobusy

Zhruba polovinu z celkového počtu repatriovaných dopravilo ministerstvo domů evakuačními autobusy, ať už ve spolupráci s hasiči či soukromými firmami. Autobusy vyrazily již 14. března, a to do Frankfurtu a Vídně. Následovaly pravidelné spoje do Mnichova, Berlína, Londýna, ale také do Curychu, Paříže, Kodaně, Amsterdamu, Madridu a dalších evropských metropolí.

Pomoc tisícům českých občanů nezajistila pouze evakuační přeprava, ale také non-stop provozovaná telefonní linka ministerstva zahraničních věcí.

"Hotline ministerstva zahraničních věcí vyřídila od 14. března do pátku 27. března téměř 17 tisíc dotazů. Nepolevujeme a jedeme dál, a to jak v Praze, tak na všech našich zastupitelských úřadech v zahraničí. V Praze nám museli pomoci kolegové z celého ministerstva," shrnul aktuální data náměstek Sekce právní a konzulární Martin Smolek.