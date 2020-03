"Jsme skupina dobrovolníků pilotů, kteří chtějí v této nelehké situaci pomoci státu s distribucí zdravotnického materiálu a potřebného personálu po celé republice. Naším cílem je doručit zásilky zdravotnického materiálu v co nejkratším čase po celém Česku," říká Miloslav Chlan, jeden ze zakladatelů projektu Piloti lidem.

Kolem 200 pilotů včetně akrobatických hvězd

Projekt sdružuje piloty z celé republiky, kteří chtějí pokrýt distribuci do většiny obcí v zemi. Do systému se už do středy 25. března dobrovolně registrovalo přes 190 pilotů, schopných pokrýt republiku ze 65 letišť. Většinou jde o letce na sportovních strojích. Mezi dobrovolníky jsou i piloti vrtulníků, kteří mohou dopravovat materiál přímo do nemocnic.

K účasti na této akci se přihlásily také významné české letecké osobnosti jako Martin Šonka, mistr světa letecké série Red Bull Air Race a mistr Evropy a vicemistr světa v letecké akrobacii nebo Roman Kramařík, akrobat, který obletěl v malém letadle Cessna zeměkouli za 46 dní, popřípadě Jan Rudzinskyj, pilot akrobatické skupiny The Flying Bulls Aerobatics Team.

"Do projektu se stále hlásí noví dobrovolnící a uzavření registrací neplánujeme. Už teď patříme kvantitativně mezi největší dobrovolnický projekt v zemi," uvádí mluvčí projektu Ondřej Daňa.

Piloti využijí síť českých sportovních letišť

Rozvoz by měl fungovat tak, že jedno centrální letiště (konkrétně v Pardubicích) bude sloužit jako domovská základna, odkud se náklad bude přemisťovat na další transportní základny, umístěné nejdále do jedné letové hodiny. Těmito základnami budou především vnitrostátní mezinárodní letiště, jako je Ostrava, Brno, Karlovy Vary a České Budějovice.

"Z transportních základem je to pak už jen 30 minut na jakékoli malé sportovní letiště, kterých je v Česku zhruba na dvě stovky. Evidujeme zájem od jednotlivých nemocnic a středisek Integrovaného záchranného systému," uvádí Ondřej Daňa.

Podle jeho slov počítají letci i s možnou nepřízní počasí. V případě zhoršených meteorologických podmínek budou do vzduchu puštěni pouze piloti s doložkou pro létání podle přístrojů a letadla typu General Aviation, tedy pro všeobecné letectví, což je termín pro všechny operace civilního letectví, které nejsou pravidelné, nepravidelné ani vojenské. Následný rozvoz z transportních míst obstarají automobily.

Projekt Piloti lidem získal podle Dani podporu Letecké amaterské asociace, Řízení letového provozu ČR a Letového informačního střediska FIC Praha.