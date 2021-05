"Ty si běž stoupnout do fronty a já jdu probrat ty venkovní stojany," volili lidé různé strategie. Mnozí tak do prodejny vstupovali už s náručí plnou ramínek s oblečením. Například v Pardubicích došlo k několika konfliktním situacím. "Paní, nepředbíhejte," nedokázali se lidé dohodnout, kdo byl ve frontě první. Avšak s povinnými rozestupy si nelámal hlavu nikdo z nich.

Doslova útokem vzali lidé obchod Kika v Klatovech. „Viděla jsem na facebooku, že Kika bude mít slevy, tak jsem se přišla podívat. Ale že tady bude tolik lidí, to jsem tedy nečekala. Slevy prostě lákají a zavřeno bylo dlouho. Že se ale budou nakupovat zimní bundy, to jsem tedy nečekala. Asi zásoby na zimu už, kdyby se zase zavřelo,“ uvedla s úsměvem Pavlína Jelínková.

Klid nebyl ani v centru města, kde se navíc konaly prodejní trhy, obchodníci si ale zájem zákazníků vesměs pochvalovali. Všichni říkali, jak přijdou, až otevřu, a přišli. Od rána jsem se nezastavila. Jsem moc ráda, že jsme konečně otevřeli a lidé se vracejí,“ řekla majitelka obchodu se spodním prádlem Alena Martinová.

Před jindřichohradeckým obchodem Kika se fronta vytvořila již před devátou hodinou ráno. "Chtěla jsem nakoupit něco pro sebe a pro děti, vše je v obchodě Kika za 25 korun, je to výhodné. Budu to zkoušet postupně. Já moc na fronty nejsem, ale švagrová mě přemluvila, takže jsme se sem vydaly. Vzala jsem si dnes volno, jdu na očkování, takže jsem to vzala při jednom," nechala se slyšet Milena Válková z Nové Včelnice.

Nakupovaly převážně ženy

Prodavačky z dalšího obchodu v Jindřichově Hradci přitom vypozorovaly, že v první den znovuotevření na nákupy vyrazily převážně ženy. „Kupují trička, spodní prádlo. Muži berou věci po jednom, ženy mají kupu dámských věcí. Myslíme si, že spodní prádlo půjde v pondělí nejrychleji na odbyt, protože si ho málokdo troufne kupovat přes internet. Hlavně teď už se může i zkoušet. Hlídáme počet lidí v prodejně. Rozestupy úplně neohlídáme,“ popsaly chod prodejny Iveta a Markéta.

Našly se ovšem i výjimky. Jedním z nakupujících mužů byl například Lukáš Garhofer z Nové Bystřice, který v pondělí ráno v Jindřichově Hradci sháněl boty. „Zkouším boty na běžné nošení. Z internetu objednávám, ale když si to člověk nevyzkouší, tak to není ono. Boty jsem napřed vzal o číslo menší, takže zkouším větší a jsou mi dobře. Vybral jsem rychle. Dneska jdu ještě pro oblečení, kalhoty, trika, protože ve skříni mám málo věcí,“ vysvětlil.

Poprvé po několika měsících zamířili zákazníci také do knihkupectví na rohu Joštovy a České ulice v Brně. "Nemohla jsem se dočkat. Knihy prostě miluji, musím je mít v ruce, podívat se na ně a všechno si tady projít. Online jsem objednávala jen na Vánoce, protože to jinak nešlo, ale teď jsem nadšená," raduje se Ludmila Rozsypalová, když vybírá dárek k narozeninám pro dceru.

Počítání zákazníků

Rušno bylo v pondělí ve známé Galerii Vaňkovka, kam lidé vyrazili pro nové šaty nebo boty. Před prodejnou s oblečením New Yorker postávala již časně ráno necelá desítka lidí a přes rolovací mříž sledovala zaměstnance, kteří se chystali na otevření. Už deset minut před devátou však prodavač pustil všechny dovnitř. "Otevřeli jsme o chvilku dřív, protože nechceme, aby se lidé shlukovali venku. Teď při pandemii to není žádoucí," vysvětlil.

Postupně do obchodu příchází další zákazníci. "Dobrý den, vezměte si prosím tašku," podává jeden ze zaměstnanců černou kabelu s číslem mladému muži. V obchodě totiž připravili tašky na počet, aby dodrželi vládní nařízení a ohlídali maximální množství zákazníků uvnitř. Zájem byl ale takový, že za chvíli museli někteří lidé čekat před prodejnou.

Například prodavačka Zdena Nováková z havlíčkobrodského obchodu se značkovými oděvy Bohol agency na zákazníky ale teprve čekala. „Máme otevřeno, doufám, že na nás zákazníci nezapomněli a přijdou. Prodávali jsme sice přes e-shop mikiny, trička a bundy. Ale moc toho nebylo,“ povzdechla si.