"Musím konstatovat, že ta epidemie se nepohybuje úplně dobrým směrem. Ta čísla jsou v zásadě rostoucí," uvedl Vojtěch s tím, že rostou počty nakažených i hospitalizovaných.

Za "viníka" rostoucího trendu Vojtěch označil nižší proočkovanost, než by bylo potřebné. Ta se podle něj v současnosti pohybuje kole 67,5 procenta, v poslední době však opět stoupá zájem o očkování. "Pozitivní je, že celková zátěž nemocnic je nízká. Není to tak, že by v tuto chvíli tu byla nějaká krize ve smyslu omezování zdravotní péče," informoval Vojtěch.

Situace se podle něj může s podzimním obdobím zhoršovat. Ministr zdravotnictví proto apeloval především na lidi ve věku nad 65 let, aby s očkováním neotáleli. V Česku jsou stále zhruba čtyři miliony neočkovaných osob, z toho přibližně 400 tisíc seniorů.

Od pondělí 18. října budou mít lidé, od jejichž očkování druhou dávkou uplynulo šest měsíců, nárok na posilující třetí dávku.

Zkrácení platnosti testů

Ministerstvo zdravotnictví zatím nepřipravuje plošná omezení, vládě však navrhne zkrácení platnosti testů na koronavirus i délku karantény. Přesnější PCR test by nově platil tři dny místo dosavadních sedmi, antigenní test jeden den místo současných tří. Zkrátit by se měla také karanténna ze 14 dní na sedm, a to za podmínky negativního PCR testu.

"Určitě by nebylo vhodné, abychom zavedli nějaká opatření, která by pak budoucí vláda chtěla pozměnit," nechal se slyšet Vojtěch. "Zásadní je nyní kontrola současných opatření a očkování, očkování, očkování," uzavřel.

Konec testů zdarma

K epidemické situaci se následně vyjádřila i hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Podle ní zaznamenaly hygienické stanice celkem 244 ohnisek nákaz, které se nejčastěji nacházejí na pracovištích, ve školách a v rodinách. „K dnešnímu dni bylo od září 2 421 pozitivních žáků ve školách, 12 tisíc žáků bylo dáno do karantény," oznámila.

Testy na covid-19 by se podle Svrčinové měly přestat platit od prosince. Výjimku budou mít děti do 12 let, které se nemohou očkovat.

Na závěr tiskové konference dostal prostor i šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Podle něj jsou čísla oproti loňsku lepší, což je způsobeno zejména očkováním. "Epidemie stejně jako v celé Evropě sílí. Narůstá počet nově diagnostikovaných případů, reprodukční číslo je 1,3. V porovnání s dalšími evropskými zeměmi je neočkovaná populace v Česku stále relativně velká," přiblížil situaci Dušek.

„Máme velké rozdíly mezi regiony. Nejvíce zatížený je Moravskoslezský, Jihočeský a Olomoucký kraj a Praha,“ dodal Dušek.

Nákaza se v současnosti šíří zejména mezi mladými lidmi, k nárůstu ale dochází i v seniorní populaci. „Nemohu říct, že nám nehrozí vysoký zásah do nemocniční péče. Máme stále relativně velké množství nenaočkovaných a nechráněných, potencionálně zranitelných občanů," varoval Dušek. Asi osmdesát procent lidí přijatých na intenzivní péči jsou neočkovaní.