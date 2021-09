Na třetí dávku očkování proti covidu budou mít nárok všichni, rozhodla vláda

Na třetí dávku vakcíny proti covidu-19 bude mít nárok každý očkovaný občan, důrazně pak bude doporučena všem lidem nad šedesát let věku. Po jednání vlády to oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Třetí dávka by měla být podána osm měsíců po té druhé.

Očkování proti koronaviru. Ilustrační snímek | Foto: ČTK

Vakcinace třetí dávkou bude probíhat u praktických lékařů, případně v nemocnicích. Dostane ji každý, kdo bude mít zájem, podmínkou je pouze uplynutí osmi měsíců od předchozí vakcinace. Registrace k přeočkování by se měla spustit od 20. září. "Od 10. září budou lidé, kterých se to týká, dostávat upozornění, nejčastěji SMS, že mohou tuto možnost využít. Buď u svého praktického lékaře, nebo rezervací v systému na některém z očkovacích míst," oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Třetí dávka vakcíny: Přeočkovávání začne podle Vojtěcha v polovině září Přečíst článek › „Přeočkování je nastaveno pro všechny primárně na základě časového hlediska. Možnost nechat se přeočkovat třetí dávkou bude platit pro každého nejdřív po osmi měsících od ukončeného očkování. Doporučujeme rizikovým skupinám, aby tuto možnost využily,“ nechal se slyšet ministr zdravotnictví. Loni v prosinci začala vakcinace seniorů starších 80 let a zdravotníků, postupně se přidávali další věkové skupiny nebo vybraní příslušníci integrovaného záchranného systému. Na konci února se mohli k očkování přednostně hlásit také například učitelé. Za rizikové odborníci považují kromě seniorů rovněž chronické pacienty, zdravotníky, pracovníky v sociálních službách a klienty v pobytových sociálních zařízeních. Ohrožení jsou také lidé, kteří musí mít kvůli léčbě oslabený imunitní systém, například po transplantacích. Velká centra postupně zavírají. Proti covidu-19 dál očkují nemocnice i praktici Přečíst článek › Zdravotníci budou aplikovat posilující dávky vakcíny typem mRNA, tedy od výrobců Pfizer/BioNTech a Moderna. Jako třetí dávku je mohou dostat i lidé očkovaní vakcínou AstraZeneca, která je jiného typu, a jako druhou lidé očkovaní jednodávkovou vakcínou Johnson & Johnson. Testování v zařízeních sociálních služeb Vláda na pondělním jednání schválila také povinné testování v zařízeních sociálních služeb. Nenaočkovaný personál i klienti budou muset od 1. září minimálně každých sedm dní absolvovat test na covid-19. Důvodem tohoto nařízení jsou podle Vojtěcha obavy z podzimního šíření nákazy. Ministr uvedl, že povinnost se vztahuje na poskytovatele zdravotních služeb, kteří nabízejí dlouhodobou lůžkovou péči či sociální pobytové služby. "Jsou dlouhodobě identifikované jako nejrizikovější z hlediska struktury pacientů, o které je pečováno," vysvětlil Vojtěch. Testy na covid zůstanou zdarma. Vláda bude dál promíjet i DPH na respirátory Přečíst článek › Režim bude podle něj podobný jako v jarních měsících. "Minimálně jednou za sedm dnů bude zaměstnanec či klient, který není očkován, testován," přiblížil Vojtěch s tím, že předložit bude možné i jinde udělaný negativní PCR test. Režim na letištích Veřejná mezinárodní letiště v České republice budou také muset nově kontrolovat osoby cestující do Česka, zda splňují podmínky v souladu s opatřeními proti covidu-19. "Povinnost kontroly je na místě v součinnosti s Policií ČR a celní správou," uzavřel Vojtěch. Očkování třetí dávkou už zavedli mimo jiné v Izraeli, Rakousku, Německu či USA. Také některé české studie ukazují, že zejména u seniorů po několika měsících mohou protilátky po očkování výrazně klesnout.