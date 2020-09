„Systém v celé ČR funguje tak, že kdo má podezření na nákazu, musí se obracet na svého praktického lékaře, případně epidemiologa Krajské hygienické stanice, který zhodnotí jeho stav a buď mu ‚vypíše‘ elektronickou žádanku a pošle ho na test, nebo ne,“ přibližuje praxi Petra Petlachová, mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava, kde před nedávnem vzniklo nové Covid centrum.

Přijít na test však může i zdánlivě „negativní“ pacient, který si však jako samoplátce PCR test musí uhradit sám po předchozí registraci či telefonické domluvě v některém z odběrových míst. Cena testu na různých odběrových místech začíná na 1700 korunách. „Pokud na test pošle člověka lékař nebo hygiena, je test zdarma,“ podotýká Simona Součková.

Problémy s kapacitami hlásí především kraj Plzeňský. Pracovníci Krajské hygienické stanice (KHS) mají v posledních dnech plné ruce práce. Kvůli nárůstu nakažených koronavirem nestíhají obvolávat pacienty a trasovat kontakty. „Například ve středu jsme měli kolem dvou tisíc přijatých a odchozích hovorů, jsme zahlceni a kapacitně nestíháme. Všem se omlouváme, pacienti musejí vyčkat,“ odůvodnil ředitel KHS Přemysl Tomašuk.

Ve vedlejším Jihočeském kraji je situace klidnější. Samoplátci tu představují téměř čtvrtinu všech testovaných. Na odběry si ale musejí na většině míst počkat i skoro týden. Třeba v Jindřichově Hradci nebo v Písku byl včera nejbližší volný termín až ve středu 16. září. V řádu dnů je čekací doba v Českém Krumlově. „U nás je to dáno i tím, že odebíráme vzorky zatím jen třikrát týdně, ale máme v plánu kapacitu místa navýšit,“ říká ředitel tamní nemocnice.

Lepší situace s termíny je v Olomouckém kraji. V Nemocnici Hranice se ve čtvrtek na stěr čekalo pět až deset minut. Počet indikovaných odběrů tu však výrazně vzrostl. „V minulém týdnu bylo kolem šesti. Dnes přišlo 40 lidí,“ sdělila hlavní sestra Jana Pivovarčíková. „Nikdo dlouho nečekal. Objednávky zatím zavádět nebudeme,“ popisovala. Až na dva případy neměl nikdo žádné příznaky. „Chodí kvůli tomu, že se setkali s někým, kdo byl pozitivní. Podle mě i zbytečně,“ uvedla sestra.

V Královéhradeckém kraji je otevřeno pět odběrových míst. Nejvyužívanější je v královéhradecké Fakultní nemocnici. Denně tu otestují 200 lidí. Samotný odběr z nosu trvá zhruba šest minut. Lidé, kteří nevyužijí rezervační systém, mohou na test čekat desítky minut.

Kapacity testování pro samoplátce na covid-19 se v Praze plní. Na rezervace se čeká den, ale i týden. Záleží, které testovací místo si vyberete. Ten, kdo se chce nechat v Praze otestovat jako samoplátce, musí se povětšinou objednat předem online. Například v rezervačním systému Ústřední vojenské nemocnice zbýval ve čtvrtek odpoledne nejbližší volný termín na sobotu. Postupně se v ÚVN zaplňují už i termíny na příští týden.

Čekací doby na testování na jihu Moravy se zatím pohybují průměrně v řádu pár dnů. Zástupci všech zařízení ale shodně uznávají, že zájemců neustále přibývá. „Nyní zaznamenáváme velký zájem, jsme přetížení,“ uvedla třeba vedoucí laborantka brněnské Cytogenetické laboratoře Romana Kamermeierová.

V Ústí nad Labem na mají lidé možnost se nechat otestovat hned na několika místech, všechny slibují výsledek do několika hodin. Test podstoupily už tisíce lidí, vyhledávají ho především ti v produktivním věku.

Krajská nemocnice v Liberci (KNL) přistoupila k prodloužení provozní doby odběrového místa, které se nachází v Husově ulici za budovou K. Nově se odebírají vzorky od pondělí do pátku od 8 do 13 hodin. S prodloužením provozu se změnila také organizace odběrů. Od 7.30 do 8 hodin mohou do Stacionárního odběrového místa dorazit zaměstnanci KNL, od 8 do 10 hodin se testují pacienti doporučení krajskou hygienou a od 10 do 13 hodin pacienti, kterým odběr doporučil praktický lékař.