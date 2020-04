Předseda ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) doporučil vládě, aby požádala Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu o 30 dní.

On-line reportáž ke koronaviru můžete nalézt zde

"Nouzový stav je jediný režim, v jakém jsme schopni zvládnout tuto krizovou situaci," prohlásil.

Hamáček také po zasedání štábu řekl, že chce na vládu dát zákon, který by zvýšil pravomoci policie. Ta má mít oprávnění řešit drobnější přestupky související s omezeními nařízenými v rámci nouzového stavu.

„Pokud někdo poruší vládní nařízení, ale jejich vymahatelnost je v čase velmi problematická. Pokud je to zákona o ochraně veřejného zdraví, tak to řeší hygiena, pokud je to podle krizového zákona, tak to řeší správní orgán,“ řekl Hamáček.

„Pokud bude někdo přistižen na předzahrádce, jak ve skupině popíjí pivo, tak policie jim tam rozdá desetitisícové pokuty a je po problému,“ řekl také ministr. V rámci správního řízení jsou podle Hamáčka sice „drakonické sankce“, které jsou však velmi obtížně vymahatelné.

„Je to velmi silný nástroj, který tady chyběl,“ uvedl Hamáček. „Je to pro situace, kde je to evidentní, že lidé porušují nařízení, a zároveň je evidentní, že může dojít k rozšíření infekce,“ zdůraznil ministr, že rozhodně nejde o to, trestat „osamělé cyklisty v lese“.

Nyní řeší přestupky místní správní orgán. Podle Hamáčka je však takový postup zdlouhavý. Porušení vládních nařízení se pohybují ve stovkách.

Ústřední krizový štáb se také poprvé sešel i se zástupci opozičních parlamentních stran. Jsou to poslanec a lékař Vít Kaňkovský (KDU-ČSL), prezident České stomatologické komory Roman Šmucler, senátor a bývalý policejní prezident Martin Červíček (ODS) a ekonom Filip Matějka. Podle Hamáčka se ukázalo, že je štáb schopen i s nimi věcně řešit problém.

Roman Šmucler si práci krizového štábu na svém twitteru pochvaloval.

Ústřední krizový štáb 2020. Pod vedením @jhamacek vše nabralo tempo. Všech mých mnoho návrhů zodpovězeno a procesováno. Do týdne snad plán, jak a kdy z toho ven. Parta lidí, kteří chtějí Česko dostat z maléru. Nemohu jít do detailů ale dnes, snad lépe usnu. pic.twitter.com/G4ETDYyDih — Roman Šmucler (@smucler) April 1, 2020

Hamáček hovořil i o dodávkách zdravotnického materiálu. Prohlásil, že vydají vydají tři miliony respirátorů a dva miliony roušek každý týden. Do zajištění ochranných pomůcek chce zapojit i domácí výrobce, dosud jich stát většinu zajišťuje dovozem z Číny.

Jenže české firmy se podle něj doposud spíš specializují na špičkovější vybavení, jehož výroba je zdlouhavější a jehož množství je daleko nižší.

Ústřední krizový štáb tak navrhne vládě, aby nařídila některým firmám přednostní dodávky pro stát. Jde o výrobce ochranných pomůcek.

Kdo bude zachraňovat českou ekonomiku? Tým elitních odborníků je připraven

Krizový štáb také nově zřídil ekonomickou skupinu, která se má zaměřit na stabilizaci ekonomiky. Bude řešit možnosti a doporučení pro vládu pro oživení ekonomiky.

“Tento tým se bude zamýšlet nad budoucími opatřeními i v mezinárodním kontextu. Už proběhla první videokonference. Hlavou týmu bude pan profesor Švejnar,” uvedl Hamáček.

Podívejte se, kdo v týmu zasedne:

1. Jan Švejnar - ředitel Centra pro globální a hospodářskou politiku, Columbia university

2. Danuše Nerudová - rektorka Mendelovy univerzity

3. Tomáš Sedláček - ČSOB a Univerzita Karlova

4. Ilona Švihlíková - docentka ekonomie

5. Martin Frassmann - ekonom ČMKOS

6. Jan Drahokoupil - ekonom ETUI

7. Daniel Munich - ekonom CERGE-EI

8. Štěpán Jurajda - profesor CERGE-EI

9. Michal Mejstřík - IES Univerzita Karlova

10. Jan Mládek - ekonom a bývalý ministr průmyslu a obchodu ČR

11. Filip Matějka - ekonom CERGE-EI

12. Petr Zahradník - ekonom Česká spořitelna