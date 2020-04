Opatření proti koronaviru v Česku: Ve čtvrtek by se mohly otevřít další obchody

Vláda by mohla od čtvrtka povolit otevření obchodů s pracovními oděvy, dětským textilem, kočárky a autosedačkami, papírnictví, prodejny a opravny obuvi, hobby markety a železářství. V rozhovoru s Českou televizí to dnes uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Otevřeny by mohly být i sběrny surovin a kompostárny. Do stavebnin či hobby marketů je v současnosti umožněn vstup jen podnikatelům.

Premiér Andrej Babiš (ANO) vystoupil 30. března 2020 v Praze na tiskové konferenci po schůzi vlády k aktuálnímu vývoji ohledně šíření koronaviru | Foto: ČTK

Zpřístupnit chce vláda také některá veřejná sportoviště, na kterých by lidé při sportu nemuseli mít roušky. Mělo by jít například o sportoviště pro cyklistiku, běh, in-line brusle, skateboarding, tenis, sportovní střelbu nebo kanoistiku. Zároveň by ale v těchto areálech bylo uzavřeno zázemí v podobě šaten nebo toalet. Školy otevřou v druhé půli května, řekl Plaga. Dva termíny přijímaček nebudou Přečíst článek › ON-LINE ke koronaviru ZDE Uvolnění ovšem budou doprovázet přísnější hygienická opatření, jako je například odstup dva metry, aktivní zásahy proti shlukování zákazníků, pravidla pro dezinfekci nebo měření teploty pracovníků před každou směnou. Rozhodne vláda Premiér ale upozornil, že se na tom ještě musí v pondělí shodnout vláda. Zároveň uvolnění bude podmíněno souhlasem epidemiologů na základě středečních výsledků statistik šíření koronaviru. "Budeme na vládě projednávat možnosti rozvolnění některých opatření, ale zároveň zpřísnění podmínek," uvedl. Rektor Univerzity Karlovy Zima vyzývá ke zmírnění restriktivních opatření Přečíst článek › Po celou dobu nouzového stavu mohou být otevřeny prodejny s potravinami, drogérie, lékárny, optiky, zverimexy, trafiky, čerpací stanice, později dostaly výjimku také květinářství, galanterie, zámečnictví, prodejny zharadnických potřeb, opravny domácích spotřebičů, myčky aut, naposledy domácí potřeby nabízející ochranné pomůcky jako ústenky, rukavice nebo dezinfekce. Podnikatelům je umožněn vstup do stavebnin či hobby marketů.

Autor: ČTK