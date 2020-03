Stát proplatí náhrady za karanténu. Přes hranice se dostanou jen lidé s knížkou

Stát se chystá doplatit ošetřovné za celou dobu uzavření škol či školek, a to rodičům dětí do 13 let. Schválila to dnes vláda. Přes hranice budou moci od noci na sobotu pendleři jen s razítkem, které bude policie na hranicích dávat každému ráno při výjezdu a při návratu. Vláda také změnila své rozhodnutí, kdy mají lidé nad 65 let nakupovat. Nově to bude od 7 do 9 hodin, předtím to bylo od 10 do 12. Čas je vyčleněn také pro handicapované.

Ministr vnitra Jan Hamáček (vlevo) a premiér Andrej Babiš 19. března 2020 po jednání vlády v Praze vystoupili na tiskové konferenci formou videokonference | Foto: ČTK

On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE. Ošetřovné se nyní vyplácí devět dnů na děti do deseti let, samoživitelkám a samoživitelům pak až 16 dnů na školáky do 16 let. Na dávku z nemocenského pojištění mají nárok jen zaměstnanci. Vláda souhlasila s tím, aby stát dávku od desátého, respektive sedmnáctého dne doplatil. Prezident Zeman občany vyzval k odvaze. Varoval také před dvěma extrémy Přečíst článek › „Musíme lidem co nejvíce usnadnit současnou situaci a pomoci rodinám řešit problémy, se kterými se v souvislosti s uzavřením škol a dalších dětských zařízení potýkají," uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Podporu od státu by měli dostat i rodiče z řad živnostníků. Výdaje na náhrady mezd a platů pracovníků v nařízené karanténě kvůli šíření koronaviru proplatí zaměstnavatelům stát. Uhradí také 80 procent výdělku zaměstnanců obchodů, restaurací a dalších provozů, které se musely uzavřít. Opatření má zmírnit dopady koronavirové krize na firmy a instituce a bránit propouštění. Program ministerstva práce podpořily odbory, Svaz průmyslu a dopravy či Hospodářská komora. Vyzvaly k urychlenému schválení i dalších opatření na podporu zaměstnanců, zaměstnavatelů a živnostníků. Největší denní přírůstek V Česku je podle dnešních večerních údajů 694 potvrzených případů nákazy koronavirem, což je zatím největší denní přírůstek. V Česku platí od půlnoci kvůli šíření nového koronaviru zákaz vycházení bez roušky, respirátoru, šátku, šály či jiného zakrytí úst a nosu. Na jeho dodržování dohlížejí hlavně strážníci, drtivá většina lidí povinnost dodržuje, incidentů je zatím minimum. Ochranných pomůcek je stále nedostatek, první dodávka zdravotnických pomůcek, které objednal ze zahraničí stát, dorazí do Česka z Číny zřejmě v pátek. Jak Češi tráví karanténu? Surfují na internetu, intimnosti je příliš nebaví Přečíst článek › Ode dneška byla také v prodejnách potravin nebo lékárnách doba mezi 10:00 a polednem vyhrazena pro lidi starší 65 let. To se ale od zítřka změní, když seniorům a zdravotně handicapovaným bude vyhrazen čas od 7 do 9 hodin. Běžný život v zemi zůstává ochromen, přibývá zrušených akcí a omezení ve všech oblastech společnosti, problémy hlásí nebo očekávají další firmy.

Autor: Redakce, ČTK