Jak pracují reportéři Deníku v době koronaviru. Fotí v terénu i rozdávají dárky

Denně jsou v první linii stejně jako zdravotníci, hasiči, policisté, pošťáci. Reportéři Deníku ve všech okresech Česka nasadili na obličej roušky a dál vám přinášejí důvěryhodné a ověřené zprávy z různých koutů naší země. Jsme stále v terénu. A nejen to. Kromě psaní, fotografování a natáčení videí ještě pomáháme. Deník pomáhá. V uplynulých týdnech jsme například rozváželi noviny a časopisy z našeho vydavatelství Vltava Labe Media. Třeba do domovů pro seniory. Podívejte se do fotogalerie!

Adéla Ruiderová (vlevo) a Pavla Vandasová z Nadačního fondu Jihočeské naděje přidají časopisy z produkce Deníku k nákupům, které zájemcům vozí až do domu. | Foto: Deník/ Kamil Jáša

Autor: Redakce