Sociálními sítěmi se začínají lavinově šířit výzvy, ať se lidé nestydí a kvůli zvýšené ochraně začínají do práce či na nákupy nosit na tváři roušky. K zodpovědnému chování vyzývá řada známých osobností či politiků, kteří už zveřejňují i své fotky v rouškách.

„Nosit roušku není směšné. Je to ohleduplné k okolí a to nejmenší, co může každý z nás udělat,“ napsal například na twittter poslanec Dominik Feri a k příspěvku přidal svou fotku v roušce a hashtag #rouskyvsem.

Na Instagram dal svou fotku v doma vyrobené roušce také zpěvák Tomáš Klus. Do příspěvku napsal: „Moje holka začala šít. Pěkně růčo v rodinném kRoušku. Tak se pochlapím a seženu něco na zub.“

Roušky - nedostatkové zboží

S rouškou na tváři se na sociální sítě fotí řada dalších lidí, kteří chtějí vyburcovat okolí, aby ven chodili se zakrytou tváří. Problém je ale v tom, že roušky jsou nyní nedostatkovým zbožím a ty zdravotnické se se takřka nedají sehnat.

Internet se proto zároveň plní radami, jak si roušku vyrobit například z kusu látky. Některé návody jsou spíš pro šikovné švadlenky, některé videa ale ukazují, že aspoň základní ochranu přes ústa a nos by mohl zvládnout udělat skoro každý.

„Latest fashion trend: rouška! Dá se snadno ušít třeba ze starého povlečení. Nejsou to ty s certifikovanýma filtrama, ale i látková může zmírnit kontakt s nákazou Covid-19. Především však chráníte svoje okolí,“ napsala na twitter Anna Gümplová.

Návody na domácí výrobu roušek Deník přináší v tomto článku:

Zároveň se přidáváme k výzvě, aby lidé byli ohleduplní a vyráželi do ulic s rouškami. Milí čtenáři, chovejme se odpovědně, nosme roušky! Pokud máte roušku nebo si ji dokážete doma ušít, používejte ji při cestách do práce nebo při nákupech. Zvýšíte tak ochranu svou i svého okolí. S rouškou na tváři v tuto chvíli nebudete k smíchu, ale inspirujete k podobnému kroku ostatní. Pokud s tím souhlasíte, sdílejte tento příspěvek a dejte si foto v roušce jako svou profilovou fotku na facebook.

Své fotky v rouškách můžete vkládat i do komentřů pod příspěvkem na facebooku. Nebo fotografie zasílat na adresu michaela.dupalova@vlmedia.cz. Z vašich fotek pak vytvoříme fotogalerii, jak jsou lidé uvědomělí a inspirují ostatní, aby nosili roušky. Vložením své fotky do kmentáře souhlasíte s jejím zveřejněním na webu Deníku.