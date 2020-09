"Prvním znakem zlepšení bude zmenšení podílu pozitivních záchytů na počet testů," řekl Dušek. Podle něj roušky, mytí rukou a dodržování rozestupů mohou šíření viru snížit až o polovinu. Pokud by se omezily mezilidské kontakty, bez uzavírání škol či ekonomických opatření, bylo by možné zpomalit šíření nákazy o dalších 25 procent.

"Máme šanci vlnu nově pozitivně testovaných rozložit a nechat ji projít populací. Když ji rozložíme v čase, tak uchráníme zdravotnický systém od přeplnění kapacit a ekonomiku od významných restrikcí," dodal Dušek.

Od 1. do 14. září se nakazilo přes 16 400 lidí, 4000 se vyléčilo. Hospitalizovaných bylo 602, 145 z nich s vážným průběhem a 57 zemřelo. Seniorů bylo pozitivních 1567, v nemocnicích 375, ve vážném stavu 108 a zemřelo jich 54.

Podle vedoucího epidemiologické skupiny při ministerstvu zdravotnictví Romana Chlíbka jsou nejčastějšími místy nákazy rodina a pracovní prostředí. Rizikovou aktivitou je podle něj i návštěva společenských akcí, jako jsou rodinné oslavy a svatby. Nákaza se častěji podle něj vyskytuje i u sportovců, amatérských a profesionálních, kteří se nakazili při týmových sportech. Větší riziko přinášejí také zahraniční pracovníci, turisté z ciziny nebo Češi, kteří se vracejí ze zahraničí. Více než pětina případů v poslední době pochází ze škol. Jejich uzavření ale není zatím v plánu, podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) mají pomoci právě povinné roušky i při výuce.

Čtyři procenta končí v nemocnicích

Hospitalizaci podle Duška potřebují čtyři procenta z pozitivně testovaných a čtvrtina z nich je ve vážném stavu. "Ve velkých počtech diagnostikovaných může znamenat i malé procento do budoucna problém," uvedl Dušek. Podíl nakažených seniorů je pod pěti procenty a 70 až 80 procent lidí nemá žádné nebo jen mírné příznaky.

Od diagnózy trvá podle Duška zhruba sedm až deset dní, než se rozvinou vážné příznaky. Další týden až dva trvá, než se projeví na počtech hospitalizací. Pokud by bylo 100 tisíc pozitivně testovaných, bude podle Duška zhruba 4000 lidí potřebovat hospitalizaci a čtvrtina bude mít závažné komplikaci. "Budeme potřebovat 2000 člověkodní na lůžku. Nyní volná kapacita je více než dvojnásobná," dodal.

Podle Vladimíra Černého, který má na starosti kapacity nemocnic, je hospitalizováno k dnešku 413 lidí, 71 na jednotkách intenzivní péče, plicní ventilaci potřebuje 46 a mimotělní oběh dva lidé. Nemocní s covidem-19 tvoří 2,4 procenta obsazenosti jednotek intenzivní péče.

Podle Duškem prezentovaného virtuálního epidemiologického modelu by mohlo být bez dalších omezení v říjnu nově nakažených přes 200 tisíc lidí, v listopadu téměř 1,2 milionu a v prosinci přes 2,1 milionu. Do konce roku by se tak s nákazou potkalo přes 3,6 milionu lidí, tedy více než třetina. Při započtení přijatých opatření, která na polovinu omezí sociální kontakty a dodržování hygieny rukou, roušek a rozestupů, bude podle Duška v září 68 tisíc nakažených, v říjnu 89 tisíc, ale v listopadu už jen 21 tisíc a v prosinci 5000. Celkově se tak nákaza dotkne 208 tisíc lidí.

ÚZIS predikuje podle počtu nových případů za měsíc také počty hospitalizací a těžkých průběhů. Do 30 tisíc nakažených měsíčně počítá s 1200 lidmi v nemocnicích a 240 vážnými případy, do 80 tisíc s 3200 hospitalizacemi a 640 vážnými případy, do 120 tisíc s 4800 a 960.