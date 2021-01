Stále je velký počet osob, kteří míří s covidem do nemocnic. „Stále se pohybujeme kolem 400 příjmů denně, což nevede k tomu, abychom se mohli domnívat, že dojde k poklesu zátěže nemocnic," řekl Blatný s tím, že právě nižší zátěž nemocnic je klíčová pro možnost rozvolnění opatření.

Současná opatření podle něj nejsou dostatečná. Na vině mohou být dva faktory – lidé nedodržují opatření a virus se šíří rychleji než předtím.

„Epidemie stagnuje na poměrně vysokých hodnotách a poměrně vysokém počtu pacientů v nemocnicích. Stále probíhá komunitní šíření mezi rizikovými skupinami," řekl Dušek s tím, že návrat k růstu může nastat velmi rychle.

Zastavil se pokles relativní pozitivity testů, tj. procento záchytu a stále je vysoký počet denně nově nakažených potenciálně zranitelných pacientů, tedy pacientů ve věku nad 65 let.

„I při vývoji optimistického scénáře by počet hospitalizací klesl na úroveň tří až čtyř tisíc nejdříve po 7. únoru," řekl také Dušek s tím, že tak se s největší pravděpodobností nestane.

Hovořil i o takzvané britské mutaci koronaviru. „Na území prokázána byla a nelze se domnívat, že se nešíří. Pokud by však začala převažovat, tak by z reprodukčního čísla 0,8 udělala 1,1 a z 0,9 by udělala 1,3, což je ta dynamika nebezpečného nárůstu počtu hospitalizací," dodal šéf statistiků.

Očkování

K čtvrtečnímu večeru bylo naočkovaných téměř sto tisíc osob. Podle Duška dostalo vakcínu 26 383 lidí, kterým je více než 65 let ale méně než 80 let. Patří mezi ně hlavně zdravotnici, očkovací látku už dostala víc jak polovina z nich. Lékaři také naočkovali 71 878 seniorů, kterým je více než 80 let.

„Očkováno je nyní zhruba 16 procent všech osob ve věku 80+,” uvedl Blatný s tím, že naočkováno je také 40 procent zdravotníků, což je dobrá zpráva. Podle něj je naočkováno asi dva a půl procenta populace a jde o evropský průměr. Očkování však bude zpomalovat kvůli nedostatku vakcín v Evropě.

„Dobrá zpráva však je, že Česko má dostatek vakcín od Pfizeru na aplikování druhé dávky," řekl Blatný. Nedostatek vakcín od firmy Pfizer bude podle něj v případě první dávky kompenzován vakcínami od Moderny.

Česko podle něj zatím neplánuje nakoupit vakcíny z Číny nebo Ruska. „Česká republika by neměla pořizovat vakcínu, ne protože je ruská nebo jiná, ale měla by kupovat vakcínu, která je prokazatelně bezpečná a prošla schválením Evropské lékové agentury,“ vysvětlil.

Náměstek ministra Vladimír Černý během tiskové konference řekl, že jedná s americkou firmou o případných dodávkách experimentálního léku Regeneron, kterým chce pacinety s covidem léčit Německo a který lékaři podali například exprezidentovi USA Donaldu Trumpovi.

Polní nemocnice v Letňanech končí

„Činnost polní nemocnice v Letňanech bude ukončena,“ řekl rovněž na tiskové konferenci Blatný. Podle Černého není dostatek personálu. „Nejsme schopni polní nemocnici rozvinout do té kapacity, aby to mělo smysl,“ uvedl náměstek. „Jeví se účinnější posilovat personál v již fungujících nemocnic,“ dodal. V Brně by měla podle něj zůstat.

S užitím výstaviště v Letňanech jako očkovacího centra ministerstvo nepočítá. „Polní nemocnice není optimálním místem, které by mělo sloužit jako očkovací centrum. K 6. únoru by měla být ukončena nájemní smlouva. Během dneška bych to měl podepsat,“ řekl Blatný.

Nejvyšší výskyt případů koronaviru přepočtených na 100 tisíc obyvatel má za posledních sedm dní Karovarský kraj. „V posledních týdnech epidemie zpomaluje,“ řekla na tiskové konferenci hlavní hygienička Jarmila Rážová.

„Česká republika jako jedna z mála zemí zvládá trasovat velké procento pozitivních případů," dodala. Trasovat dál pomáhají i policisté nebo zaměstnanci finanční správy. „Průměrný počet nahlášených a vytrasovaných kontaktů na jednoho nakaženého se pohybuje kolem jednoho člověka. Může to být dáno opatřeními, která omezují pohyb lidí. Je ale otázkou, zda všichni uvádějí všechny své kontakty,“ řekla také hlavní hygienička.

Po snižování denních počtů nakažených v minulých týdnech se pokles v tomto týdnu zastavil, některé parametry popisující šíření epidemie mírně rostou. Nemocnice jsou podle čtvrtečního vyjádření Blatného stále na hraně svých kapacit. V zemi se navíc nejméně od začátku prosince vyskytuje takzvaná britská mutace koronaviru, která se šíří asi o 40 procent rychleji.

Vláda se ve čtvrtek rozhodla, že od soboty zpřísní některá opatření proti šíření koronaviru. Obává se toho, že by se epidemická situace mohla začít zhoršovat v době, kdy jsou ještě stále zaplněné nemocnice.

Obnoven bude zákaz návštěv pacientů v nemocnicích u lidí na lůžkách akutní péče. Lanovky a vleky už nebudou moci vozit ani pěší. Využívat je budou smět jen složky integrovaného záchranného systému. Zakázán bude také prodej na tržištích, ve stáncích a mobilních zařízeních.

Počet zemřelých lidí s nemocí covid-19 od začátku epidemie v Česku ve čtvrtek přesáhl 16 tisíc. Nově nakažených koronavirem ve čtvrtek přibylo 7937, což je zhruba o čtyři stovky více než před týdnem.

Dále však klesal počet hospitalizovaných. Index rizika protiepidemického systému PES je i dnes stále na čtvrtém stupni s 68 body. Mírně stouplo tzv. reprodukční číslo, ale dál je pod hodnotou jedna. To znamená, že jeden pozitivně testovaný nakazí koronavirem v průměru méně než jednoho dalšího člověka.