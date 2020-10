Zatímco školy zůstaly kvůli nařízení vlády uzavřeny, provoz mateřských škol pokračuje i nadále. Některé z nich však byly kvůli výskytu koronaviru mezi zaměstnanci nuceny činnost přerušit. To však způsobilo značné problémy rodičů, kteří často na poslední chvíli shání hlídání pro své děti.

Školka. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Minimálně do pátku 30. října bude uzavřena mateřská škola na Přemyslově náměstí v Brně-Slatině. Nákaza se objevila u zaměstnankyň a podezředí podle vedení školky panuje také u dalších pracovníků. „Jsme ve spojení s hygienou a v tuto chvíli není nutné, aby děti navštívily lékaře nebo šly do karantény. Děláme vše pro to, aby byl provoz od 2. listopadu plně obnoven," napsali zástupci školky na stránkách.