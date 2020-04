Odpůrci požadavku uzavření škol až do konce školního roku vyzývají v petici ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO), aby umožnil dobrovolný návrat dětí do škol. Děti podle nich mají právo na kvalitní vzdělávání a setkávání s vrstevníky. Mnozí rodiče podle autorů petice nezvládají svým dětem s učením doma pomoct. Petici podepsalo dosud kolem 6000 lidí. K jiné petici za zavření škol do prázdnin se připojilo zhruba 91 tisíc lidí. O možnostech otevírání škol má dnes jednat vláda.

Výuka přes Skype v Nezašově.

"Voláme po odborné platformě a hledání alternativy, které by všem dětem bez rozdílu umožnily kvalitní vzdělávání i v současné situaci. Není možné strašit veřejnost nepromyšlenými výroky o rouškách ve školách a rozestupech. Pojďme hledat konstruktivní řešení, které zajistí dobrovolný návrat do škol těm, kteří to potřebují," stojí v nové petici. Podle jejích autorů není možné zavření škol prodlužovat na základě pouhé obavy.