„Jako akademik považuji za naprosto nepřijatelné využívat jakýkoli lékařský přípravek, který není řádně odborně prověřený,“ prohlásil pro Deník hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, avšak podotkl, že vakcínu Sputnik V už začala posuzovat Evropská agentura pro léčivé přípravky (EALP).

Vondrák neoblomně trvá na schválení vakcíny odborníky z EALP, než se u nás případně Sputnik V začne aplikovat. „Neřeším, kteří vědci vakcínu vyvinuli, ani kde byla vyrobena. Důležité je, aby byla účinná a naprosto bezpečná,“ soudí někdejší rektor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, podle něhož by se boj s pandemií neměl politizovat.

„Ve hře jsou lidské životy i to, kdy se naše společnost vrátí k normálu a bude se opět moci zhluboka nadechnout," uzavírá Vondrák.

Olomoucký kraj

„Nebudeme riskovat zdraví občanů něčím, co neprošlo schválením Evropské lékové agentury. Za sebe také odmítám postoj prezidenta Zemana, který chce, aby se očkovalo vakcínou Sputnik,“ informoval ve čtvrtek prostřednictvím twitteru hejtman Josef Suchánek.

Zlínský kraj

Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš však co se týká očkování diskutovanou vakcínou Sputnik čeká, jaké stanovisko v této věci zaujme stát, coby dodavatel vakcín do jednotlivých krajů. „Přiznám se, že čekám, jak si s tím poradí hlavně stát. Budu respektovat garantované vakcíny, které mi tady posílají shora,“ uvedl pro Deník.

Pokud mu řekne stát, že vakcína má všechny náležitosti jako ostatní vakcíny a je v pořádku, tak se bude očkovat Sputnikem a nemá v tom případě s tím žádný problém.

„Vakcínu nezařizuji já, ale stát. A pokud mi stát řekne, že to bude touto vakcínou která je v pořádku, a je schopen ji nakoupit, tak vůbec o ní nebudu polemizovat jaká je. My potřebujeme pandemii porazit co nejrychleji a pokud mi stát zajistí co nejvíce vakcín, tak budu s kolegy očkovat vakcínou, která mi sem přijde,“ zdůraznil hejtman Zlínského kraje.

Ústecký kraj

Ústecký hejtman Jan Schiller by se očkování Sputnikem nebránil, jeho ale podle jeho slov třeba ctít dohody, které Česká republika ohledně registrace vakcín uzavřela. „Je to opravdu odborná otázka. Byl bych pro, protože potřebujeme očkovat co nejvíce. Ale vzhledem k tomu, že máme uzavřené dohody o registracích, tak bych do registrace EMA pro takové očkování nebyl,“ uvedl Schiller, který neví, v čem je při registraci problém. Sputnikem totiž očkuje již řada zemí, kromě Ruska je to v Evropě například Bělorusko, Maďarsko nebo Srbsko.

"Nevím, jestli by registrace EMA měla být tím, co by to mělo brzdit. Neslyšel jsem jediný důvod, proč by tuto látku neměli potvrdit, zda je například nebezpečná. Očkuje s ní řada zemí a nezaznamenal jsem, že by s ní měli problém. Ale chápu, že jsme zavázali k takovému postupu," doplnil Schiller.

Jihomoravský kraj

„Odborné věci mají rozhodovat odborníci. Z toho, co se ozývá z Hradu, jsem SMUTNIK," napsal na twitteru hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.

Podle něj je na odbornících rozhodnout, jakou vakcínou se budou lidé v České republice očkovat. „To není politická věc. Když odborníci řeknou, že je to vakcína, s kterou se dá očkovat, tak se s ní bude očkovat. Ne, že budeme tak dlouho odvolávat odborníky, než řeknou, že se s ní dá očkovat," komentoval Grolich.

Liberecký kraj

Na Zemanovo prohlášení reagoval i hejtman Libereckého kraje Martin Půta s tím, že vakcínami bez registrace u EMA se v Libereckém kraji očkovat nebude bez ohledu na to, odkud jsou. „Pokud chce pan president někoho odvolávat za to, že nechce umožnit očkování neregistrovanou vakcínou Sputnik, ať si mě přidá na seznam a sežene si k tomu většinu v krajském zastupitelstvu,“ zdůraznil hejtman.

Očkovat vakcínou Sputnik bude možné podle něj tehdy, až bude řádně schválena. „A to stejným způsobem jako všechny další používané vakcíny Pfizer, Moderna a AstraZeneca,“ doplnil.

Karlovarský kraj

Právě na Půtu reaguje i hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek. "Podepisuji a připojuji se k Martinu Půtovi. Ani v našem kraji se vakcínami bez registrace Evropské agentura pro léčivé přípravky očkovat nebude," vyjádřil se Kulhánek.

Jihočeský kraj

S reakcí na prezidentův výrok se připojil také jihočeský hejtman Martin Kuba. "Prezident Zeman chce, aby se očkovalo vakcínou Sputnik bez standardního schválení evropské lékové agentury a navrhne odvolat každého, kdo to odmítá. Pokud chce, aby se očkovalo Sputnikem bez schválení taky v jižních Čechách, tak hlásím, že na to napřed musí najít někoho, kdo odvolá hejtmana. Konec hlášení," vyjádřil se hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

Pardubický kraj

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický na svém facebookovém profilu uvedl, že vakcínou Sputnik V se bude v kraji očkovat jen za předpokladu, že bude řádně schválena. Bez schválení by takové očkování nebylo podle hejtmana ani správné, ani systémové. Netolický zároveň zkritizoval politizování tématu očkování.

„O tom, čím se bude očkovat nemají rozhodovat volení zástupci lidu, prezidenta republiky nevyjímaje, ale odborníci na základě klinických studií,“ domnívá se Netolický.

Královéhradecký kraj

„Ke složení či účinnosti vakcíny Sputnik se nemohu vyjádřit, to je věcí odborníků. Z mého pohledu je ale zásadní, že není možné, abychom v České republice aplikovali léky, které nejsou schváleny Evropskou lékovou agenturou (EMA) a Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL)," nechal se slyšet hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček.

Středočeský kraj

S ostrým nesouhlasem vůči uplatnění ruské vakcíny postrádající schválení Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) i našeho SÚKL vystoupila na sociálních sítích i hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková. I ona poukazuje na to, že za současné situace jde vlastně o nelegální preparát. „Vakcína Sputnik bez EMA a SÚKLu? Ve Středočeském kraji ani náhodou. Díky za pochopení. Tečka,“ napsala na twitteru, že situace je jasná. A nejde o téma k debatě.

Plzeňský kraj

Proti použití ruské vakcíny Sputnik V bez řádné certifikace je také hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová. Podle ní je certifikace vakcín nutností a také jistou zárukou pro lidi, kteří nad očkováním uvažují.

„Občané by měli vědět, že jsou očkováni takovými vakcínami, které mají evropskou lékárenskou certifikaci. Toto by mělo být jednotné u všech vakcín, které se v naší republice používají. Domnívám se, že je mnoho lidí, kteří stále ještě váhají, zda se mají nechat naočkovat. Pokud chceme, aby se nechali, měli bychom jim garantovat, že vakcína prošla řádným schvalovacím procesem a splňuje nároky na to, aby mohla být používána,“ řekla Deníku hejtmanka s tím, že například americká společnost Johnson&Johnson rovněž předložila ke své momentálně certifikované vakcíně všechny potřebné dokumenty. „A až nyní, po schválení, můžeme se společností uzavřít smlouvu,“ dodala.

Praha

Na tlak prezidenta Miloše Zemana, aby stačilo k očkování ruskou vakcínou Sputnik jen posvěcení od SÚKL a také jeho požadavek zbavit se těch, kteří tento postup domítají, se vyjádřil i pražský primátor Zdeňek Hřib. „Státní ústav pro kontrolu léčiv je záměrně oddělen od ministerstva zdravotnictví právě proto, aby mohl dávat odborná stanoviska neovlivněná politikou. Zásah politiků je zcela nemístný,“ uvedl Hřib.

A prezidentovi připomněl chování jeho kancléře Mynáře a dalších. „Stejně by to bylo třeba při politickém ovlivňování hygieniků u zabijačky „hladového prasete“ či povolení jiných papalášských akcí,“ okomentoval Hřib pořádání zabíjačky v penzionu hradního kancléře v době, kdy jsou tyto akce zakázané.

Kraj Vysočina

Na prezidentův výrok reagoval rovněž hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

"Podle mě je to samozřejmě nepřijatelný zásah do činnosti státních orgánů. Jsme jednou členy Evropské Unie a řídíme se její legislativou.Všechny vakcíny které se používají na území České republiky jsou schváleny evropskou legislativou EMA. Takže všechny ostatní vakcíny, které by se na území republiky měly používat, ať už se jedná o ruskou, čínskou nebo jinou vakcínu, musí být jednoznačně schválené legislativou EMA a označeny za bezpečné," tvrdí.