Podle předsedy Asociace soukromých pohřebních služeb (ASPSCR) Jaroslava Mangla neexistují žádné předpisy a nařízení, která by měla „znectít“ tento akt. Mangl proto kritizuje některé kolegy z branže.

„Opatření, se kterými přicházejí některé pohřební služby, nemají oporu v žádném zákonu. Pokud někdo řekne, že něco z klasických služeb, jako je třeba právě otevřená rakev, není za současné situace možné, měli by se pozůstalí obrátit na jiný pohřební ústav. Může se však stát, že provozovatel nějaké obřadní síně toto, například ze strachu z covidu, zakáže. V takovém případě však má pohřební služba ukázat tělo pozůstalým ve svém zařízení,“ zdůraznil Jaroslav Mangl.

Ten odkázal i na metodiku ministerstva pro místní rozvoj, která vychází z doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO): „Smuteční rozloučení by mělo být i v nouzovém stavu důstojné. Pohřební služby i krematoria mohou nabídnout přenosy pohřbů prostřednictvím internetu nebo se termíny pohřebních obřadů mohou posunout do doby, kdy bude virus SARS-CoV-2 na ústupu a opatření se změkčí.“

Otevíraní rakví

S otázkou, zda se mohou lidé naposledy se zesnulým v obřadní síni před otevřenou rakví se v posledních týdnech setkává i veřejný ochránce práv Stanislav Křeček. „Ministerstvo zdravotnictví zakázalo vystavování otevřené rakve se zemřelým na covid nebo s podezřením na tuto nemoc, ale pozůstalí by podle mého názoru měli mít možnost se na zemřelého naposledy podívat v místnosti pro úpravu zemřelých, kterou musí mít každá pohřební služba. Tuto možnost nezbytně musíme pro pozůstalé zachovat. To platí, pokud to nevyloučí ohledávající lékař,“ řekl Deníku Křeček.

Některá krematoria přitom s otevíráním rakví nemají problém. Podle předsedy představenstva Krematoria Jaroměř Martina Soukupa mají dál lidé možnost vidět nebožtíka v otevřené rakvi. Moc lidí o to však v poslední době nežádá: „K požadavku na osobnímu rozloučení se zemřelým přistupujeme individuálně podle konkrétní situace, při splnění všech podmínek dané zákonem o pohřebnictví a dalšími hygienickými předpisy. Takže možné to je, ale v praxi prakticky nevyužívané.“

Lidé se na tuto možnost ptají i na konto výroku bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly, který radil, stejně jako Světová zdravotnická organizace, pohřbívat lidi s covidem ve dvou plastových pytlích. I od tohoto „trendu“ však nakonec ministerstvo pro místní rozvoj, pod které pohřebnictví spadá, ustopilo, a opět na popud WHO: „Tělo lze uložit do rakve i bez použití patologického vaku, lze ho i v otevřeném vaku shlédnout, a to včetně vypravitele pohřbu, pokud to lékař povolí,“ uvedlo ministerstvo v prohlášení na webu.

Návštěva umírajícího v nemocnici

Velkou neznámou pro mnoho lidí je otázka, zda mohou umírajícího na covid navštívit v nemocnici. Tady se situace lidí u jednotlivých špitálů. Například podle mluvčího hradecké fakultní nemocnice Jakuba Sochora to v určitých případech jde: „Fakultní nemocnice Hradec Králové v souvislosti s epidemiologickou situací vyhlásila plošný zákaz návštěv. Opatření je platné do odvolání. Návštěvy jsou možné u dětských pacientů či u pacientů v terminálním stadiu nemoci. Návštěvu v těchto případech je vždy nutné konzultovat s ošetřujícím lékařem,“ popisuje mluvčí.

To potvrzuje i ombudsman. „Návštěvu umírajících umožňuje výjimka v přijatých vládních krizových opatřeních. V případě, že se člověk ocitne v terminálním stadiu nemoci, je příslušné zařízení povinno návštěvu umožnit. I toto právo musíme zachovat a to bez ohledu na zdravotní rizika,“ uzavírá Stanislav Křeček.