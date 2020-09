Zdroj: Deník/ ArchivZatímco u nás v České republice koronavirová čísla vylétla za poslední dny do obavy budících výšek a jsme už nyní jednou z nejhůře zasažených zemí Evropské unie, Švédsko má dnes jedna z nejnižších čísel v Evropě a i nyní po prázdninách se tamní situace vyvíjí dobře. Co Švédsko udělalo lépe?

Určitě je mnoho věcí, z nichž se můžeme ve Švédsku poučit. Ale nezapomínejme také na první fázi, kdy tam byly tisíce mrtvých. Byly tam dny, kdy umíralo na covid-19 osmdesát, devadesát lidí. Dnes je situace jiná. Za poslední týden zemřelo, pokud se nepletu, asi jen jedenáct lidí, což je někde úplně jinde než na začátku pandemie. Ale Švédsko není jen pozitivním příkladem a na počátku švédský úřad pro veřejné zdraví situaci trochu podcenil.

Ale čísla počtu nakažených jsou dnes mnohem lepší než u nás. Co je hlavním plusem švédského přístupu?

To, že ta mírnější opatření proti koronaviru Švédové dokázali udržet po mnohem delší dobu, je určitě něco, co stojí za zkoumání. To, že trvala i během doby letních prázdnin, možná vedlo k tomu, že ta čísla jsou dnes ve Švédsku tak dobrá. Ale znovu, nevidím Švédsko jen jako pozitivní příklad, je tam obojí.

Je tím pozitivním příkladem, který si lze vzít ze Švédska, to, že celou dobu řídí strategii boje proti koronaviru jeden člověk, hlavní epidemiolog Anders Tegnell, zatímco u nás se to mění skoro každý měsíc?

Státní epidemiolog Tegnell byl především v těch prvních měsících pandemie téměř kultovní postavou. Byly s ním plakáty a někteří lidé si jeho portrét nechali vytetoval. Poté, co se ukázalo, že počty úmrtí v domovech pro seniory a pečovatelských domech nejsou dobré, tak ta důvěry v něj poklesla. Ale přesto přes 60 % Švédů i dnes podporuje kurz, který Teglellův úřad nastolil.

A jaké je postavení tohoto národního epidemiologického úřadu?

Je velmi nezávislý a o většině věcí ve smyslu postupu v době epidemie rozhoduje sám. Většinou také na tiskových konferencích ke koronaviru vystupovali právě pouze pracovníci úřadu pro veřejné zdraví, jen občas ministryně zdravotnictví nebo premiér.

Jsou Švédové v přístupu ke svým úřadům něčím výjimeční?

Švédové mají určitě mimořádně vysokou důvěru ve švédský stát a fungování jeho institucí. Běžný Švéd nepochybuje o tom, že když mu tento úřad něco doporučí, že to tak má být. A je mu úplně jedno, že to všechny země na celém světě dělají jinak. On důvěřuje vlastní instituci, ať už je to úřad pro veřejné zdraví nebo vlastní vláda. A švédská vláda akceptovala téměř veškerá doporučení Tegnellova úřadu a vlastně se nikdy nepokusila změnit kurz.