Dětská psycholožka Vladimíra Aviča Brandová z Klatov, která je zároveň vedoucí Pionýrské skupiny Tuláci a má třicetiletou praxi na táborech, radí zapojit děti už do vymýšlení plánů na prázdniny. A vzít v úvahu i to, že letos mají děti jistou formu prázdnin už od poloviny března.

Takže poslat na prázdniny k babičce?Jak by měli rodiče nyní postupovat?

V první řadě by jim neměli nic slibovat. Děti by měly dostat relativně objektivní informace: „Nevíme, co bude. Měli jsme takové a takové plány, ale musíme se přizpůsobit aktuální situaci.“ Také by se rodina měla zamyslet nad tím, jestli nemají někoho, kdo by jim mohl vypomoct. Děti už jsou teď velmi dlouho doma samy nebo jen s rodiči a jsou tím přesycené. Potřebují zkrátka změnu.

Třeba. Chce to zvážit, kdo nám může pomoct, abychom na všechno nebyli sami. Můžeme se klidně domluvit se spřátelenou rodinou, která by si naše děti vzala k sobě na pár dní, a potom by zase jejich děti na oplátku přijely k nám. Aby si děti měly s kým pohrát a měly uspokojenou i sociální potřebu.

Jaké aktivity tedy dětem vybrat?

Menší děti potřebují prakticky jen les, vodu a písek, s tím si vystačí. Větší výlety s poznáváním hradů a památek pro ně příliš nejsou, protože jsou z toho brzy unavené. Je dobré změnit prostředí, vyrazit kus za chalupu nebo na kratší výlet vlakem, ale pak je nechat si hrát a příliš je neorganizovat.

České děti jsou podle mě přeorganizované. Jsou zvyklé, že jim pořád někdo organizuje čas mají kroužky, sportovní aktivity a podobně. Pak jsou často bezradné a neumí si zpočátku samy najít zábavu. V tomto případě je vlastně dobrý model líného rodiče, který nechá děti bavit se samotné a třeba něco vytvářet a jen zpovzdálí dohlíží, aby se jim něco nestalo.

Nechat je zabavit ale předpokládám neznamená dát jim tablet nebo mobil…

To ne, i když bych moderní technologie úplně nevylučovala, zvlášť u starších dětí. Když je puberťák dva měsíce zavřený s rodiči doma, potřebuje mobil, protože má přes sociální sítě kontakt se svými vrstevníky.

Jak dětem sestavit prázdninový program?

Je dobré s nimi probrat, co by během prázdnin chtěly zažít a vyzkoušet, vytvořit seznam, co všechno je možné podniknout. Je to podobné jako u vánočních přání, která nelze splnit všechna, ale některá ano. Při vytváření seznamu je dobré děti podněcovat, vnuknout jim nápady a poňoukat k různorodému přemýšlení.

Cílem je sestavit plán přijatelný i ekonomicky, protože rodiny budou mít letos často problém i s financemi. Plány by ale měly korespondovat s tím, co je jim blízké, aby jim program nepřinesl víc stresu než zábavy. Takže pokud jsou zvyklí být jen doma u bazénu, zkusit pro změnu vyrazit na koupání k řece a podobně rozšiřovat takzvanou komfortní zónu.

Takže by se na vymýšlení aktivit měly děti podílet?

Ano, každý by si v tom měl najít to své. Rodiče by neměli vycházet vstříc pouze dětem nebo jednomu dítěti, pro každého z rodiny by v programu mělo být něco, co je mu příjemné.

Je možné udělat seznam aktivit, s nimiž souhlasí celá rodina, a pak z nich losovat, co se zrovna bude dělat. Zároveň by rodina měla připustit, že se rozdělí: táta s klukem pojedou na motokáry a maminka s dospívající dcerou půjdou na nákup nebo si udělají zkrášlovací den. Je také dobré dát dětem do ruky mobil nebo foťák, vést je k tomu, že dělají záznam z daného dne, a večer se k tomu vrátit a prohlédnout si, co jsme dělali.