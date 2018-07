Koten z SPD požádal o bezpečnostní prověrku. Nejsem ruský agent, řekl

Předseda sněmovního výboru pro bezpečnost Radek Koten (SPD) požádal o bezpečnostní prověrku. Sám to potvrdil serveru iROZHLAS.cz s tím, že dokument podal zhruba před měsícem. Splnil tak slib, který dal, když byl loni v listopadu do čela výboru zvolen. Rozhodl se pro stupeň tajné, podle něj totiž sněmovní výbor dokumenty s vyšším utajením nedostává, napsal web.

Podle Kotena navíc prověrka na stupeň tajné trvá půl roku, takže by ji teoreticky mohl získat brzy. A pokud by prověrku na vyšší stupeň přece jen potřeboval, kdykoli si ji dodělá, dodal.

"Bude to dobré pro novináře, bude to dobré pro mě, bude to dobré pro všechny, protože pokud mě prověří Národní bezpečnostní úřad a neshledá, že jsem ruský agent nebo podobně," sdělil serveru.

K žádosti o prověrku nejvyššího stupně Kotena vyzvala TOP 09, doporučit se mu ji chystalo hnutí SPD, pokud se stane předsedou výboru. Koten tehdy upozornil na to, že po bývalých šéfech výboru prověrku nikdo nechtěl.

Kotenova nominace na šéfa bezpečnostního výboru vyvolala mezi některými členy otázky, zejména kvůli obsahu Kotenova facebookového profilu. Ve výboru čelil dotazům, které se týkaly například informací, že v minulosti sdílel poplašnou zprávu o úniku záření z francouzské jaderné elektrárny. Koten byl údajně také členem skupin podporujících referendum o vystoupení ČR z EU, skupiny označující islám za smrtelné zlo či fanouškem stránky nazvané Chceme pryč z NATO a EU - Rusko je náš opravdový přítel. Koten v odpovědích naznačil, že facebookový profil nespravoval sám. Dále řekl, že zmíněné skupiny v podstatě nenavštěvuje.