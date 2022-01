Jmenujte Koudelku ředitelem BIS, doporučil vládě bezpečnostní výbor

ČTK

Sněmovní bezpečnostní výbor doporučil vládě jmenovat Michala Koudelku ředitelem Bezpečnostní informační služby (BIS). Vyplývá to z usnesení, které přijal ve čtvrtek po návštěvě kontrarozvědky. Koudelka BIS vedl od srpna 2016 do loňského léta, kdy ho bývalá vláda ANO a ČSSD pověřila zastupováním ředitele BIS do jmenování nového plnohodnotného šéfa. Většina zástupců stran nynější vlády Petra Fialy (ODS) loni podporovala Koudelkovo setrvání.

Ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka | Foto: ČTK

Výbor v usnesení poděkoval příslušníkům a zaměstnancům BIS za práci na zajišťování svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochraně jejích demokratických základů, životů, zdraví a majetku občanů. "Výbor doporučuje vládě, aby jmenovala Michala Koudelku ředitelem BIS," stojí také v dokumentu. Výroční zpráva kontrarozvědky BIS: Pandemie byla černá labuť, stojí v dokumentu BIS na twitteru uvedla, že výbor navštívil kontrarozvědku při svém čtvrtečním jednání. "Jeho členové vyslechli prezentaci pověřeného ředitele Koudelky k činnosti služby a aktuálním bezpečnostním hrozbám. Děkujeme za návštěvu a podporu," stojí ve vyjádření BIS. Pětileté funkční období Koudelkovi skončilo pětileté funkční období loni v polovině srpna. Kabinet Andreje Babiše (ANO) původně zvažoval, že nového ředitele vybere po konzultaci se sněmovním bezpečnostním výborem. Nakonec se však s ohledem na říjnové sněmovní volby rozhodl nechat výběr až příští vládě. Proti BIS a především Koudelkovi často vystupuje prezident Miloš Zeman, který šéfa kontrarozvědky opakovaně odmítl povýšit do generálské hodnosti. Ředitel BIS Michal Koudelka: S Ruskem a Čínou musíme jednat jako hrdá země Nový kabinet Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN dosud o budoucnosti vedení BIS nerozhodl. Fiala před týdnem po získání důvěry ve Sněmovně uvedl, že před vládou je řada personálních rozhodnutí, kterým se chce věnovat v příštích týdnech. Podle zákona o zpravodajských službách jmenuje ředitele BIS vláda po projednání ve sněmovním bezpečnostním výboru.