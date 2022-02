Čučkaři a další útoky

Poté, co prezident Miloš Zeman loni v prosinci svolil ke jmenování všech ministrů z Fialova seznamu, začaly se trousit různé zvěsti. Jedna z nich říkala, že premiér vyměnil Jana Lipavského za ředitele Bezpečnostní informační služby Michala Koudelku. Nyní je jasné, že to byla pouhá fáma. Toho po pětiletém mandátu bývalý ministerský předseda Andrej Babiš vedením civilní kontrarozvědky loni v srpnu pouze pověřil. Tehdy šlo o úlitbu prezidentovi, který Koudelku nesnáší.

Navzdory přání Hradu. Vláda jmenovala Koudelku řádným ředitelem BIS

Jeho lidi nazval „čučkaři“. Vyčítal jim honbu za neexistujícími ruskými a čínskými agenty, avšak také poznámku pod čarou ve výroční zprávě za rok 2017, která se týkala výuky historie, jež je podle zpravodajců „de facto sovětskou verzí moderních dějin“. V tomto ohledu ale Zeman nezůstal osamocen, proti závěru BIS se ohradila řada učitelů dějepisu. Na webu BIS na to reagoval ředitel Koudelka slovy:

„BIS nechce a nikdy nechtěla říkat, co se má a nemá učit na školách, nechce tvořit osnovy a přepisovat učebnice. Provádíme sběr informací, vytváříme kvalitní analýzy a upozorňujeme představitele státu na rizika z jakékoli oblasti našeho života. Považujeme, ve shodě s velkou částí odborné veřejnosti, za stěžejní, aby mladí lidé opouštěli náš školní systém s mnohem širšími znalostmi moderních dějin včetně důležitých a mnohdy ne příliš známých souvislostí.“

Novičok a dezinformace

Miloši Zemanovi a především jeho prorusky orientovanému okolí je Michal Koudelka trnem v oku i proto, že před rokem 2016 pracoval jako šéf kontrašpionážního odboru zaměřeného na Rusko a Čínu. Když Zeman po novičokovém útoku na Sergeje Skripala a jeho dceru uvedl, že tento jed se vyráběl a testoval i v ČR, to Koudelka před poslanci ostře odmítl:

„Ruská dezinformační mašinérie zahájila velmi silnou kampaň, aby veřejné mínění ve světě ovlivnila a svedla na jinou cestu. A jedním z cílů téhle kampaně byla také Česká republika. S velkou snahu ji očernit a poškodit.“

Skutečným majstrštykem Koudelkova týmu ve spolupráci s kriminalisty byla kauza Vrbětice. Vystopovali, že útoky, které měly za důsledek úmrtí dvou českých občanů a miliardovou škodu, měli na svědomí stejní agentu ruské GRU jako pokus o Skripalovu vraždu v britském Salisbury. Po odhalení teroristického aktu bylo rozprášeno špionážní centrum ruských tajných služeb na ambasádě v Praze. V první vlně bylo vyhoštěno osmnáct rozvědčíků pod diplomatickým krytím.

Česko ve sféře ruského vlivu

Michal Koudelka v předloňském rozhovoru pro Deník uvedl: „Poloha ČR v srdci Evropy po mnoho let znamená, že je z historických, geopolitických, mocenských příčin středem pozornosti. Zájmy velmocí se totiž právě tady kříží.

Vláda rozvolňuje opatření. Zůstane jen nošení respirátorů, nastínil Fiala

Z hlediska Ruska jsme spíše cílem, Českou republiku vždy vnímalo jako sféru svého vlivu, a to se nezměnilo. Rusko má stále ambici ovládnout středoevropský prostor. Čína nás vnímá spíš jako cestu do Evropské unie. To neznamená, že ji nezajímají informace z oblasti vědeckotechnického výzkumu.“

Úkoly pro BIS

Po dnešním oznámení o svém setrvání v ředitelském křesle k budoucímu zaměření civilní kontrarozvědky sdělil: „V dalších letech chci zvyšovat profesionální úroveň našich důstojníků, kvalitu technického vybavení služby a dále rozšiřovat mezinárodní spolupráci tak, abychom mohli efektivně bránit bezpečnost státu a jeho občanů.“

Koudelkovo jmenování je citelnou porážkou Zemanova týmu. Tomu nepomohlo ani angažmá bývalého zpravodajce Jiřího Roma, který pro prezidenta shromažďoval kritické materiály na šéfa BIS. Prezident sice odmítl šestkrát jmenovat Michala Koudelku generálem, ale klíčovou partii prohrál. Nejen kvůli napjaté situaci kolem Ukrajiny je vládní rozhodnutí správnou volbou.

Miloš Zeman o BIS

„Doufám, že neprozrazuji jiné státní tajemství než tajemství o neschopnosti BIS. Za šest let není jediný údaj o tom, že by se podařilo odhalit byť jen jediného ruského nebo čínského špióna. Jsou to čučkaři.“

TV Barrandov, 6. prosince 2018

Rakušan odvolal část členů dozorčí rady pošty: Místo trafikantů chci odborníky

Poznámku pod čarou ve Výroční zprávě BIS za rok 2017 označil Miloš Zeman za „plácání“. V ní BIS uvedla: „Moderní dějiny prezentované ve školách jsou de facto sovětskou verzí moderních dějin a proruským panslovanstvím je do jisté míry zasažena i výuka českého jazyka, resp. literatury (národní obrození). Trvající vliv sovětské propagandy a fakt, že Rusové ovládají moderní dějiny, tvoří základ pro současné ruské vlivové operace všeho druhu a tedy i hybridní strategie.“

„Materiál má dokonce dvě fáze, jednu stručnou, jednu podrobnější, ale v zásadě společným jmenovatelem je tvrzení, že Michal Koudelka není dobrý manažer,“ komentoval prezident materiál, který vypracoval bývalý analytik BIS a současný zaměstnanec Kanceláře prezidenta republiky Jiří Rom.

Ing. Michal Koudelka

Plukovník Michal Koudelka (55) vstoupil do kontrarozvědky v roce 1992. První dva roky strávil v odboru boje proti terorismu, poté přešel na odbor kontrašpionáže, který deset let vedl.



Do funkce ředitele BIS ho jmenovala vláda na návrh tehdejšího premiéra Bohuslava Sobotky v srpnu 2016. Michal Koudelka je absolventem Stavební fakulty ČVUT, má za sebou zpravodajský výcvik u britské rozvědky MI6 a kanadské tajné služby.



V květnu 2018 ho první vláda Andreje Babiše poprvé navrhla povýšit do hodnosti generála, prezident Miloš Zeman však odmítl. Později nevyhověl dalším pěti návrhům na Koudelkovo povýšení, naposledy tak učinil v říjnu 2020.

Loni v létě Andrej Babiš Koudelku pověřil řízením BIS.



Fialova vláda jmenovala Michala Koudelku řádným ředitelem BIS k 15. únoru 2022.