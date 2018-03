Kováčik: Ať si Babiš rozmyslí, od koho chce podporu vlády

Volba komunistického poslance Zdeňka Ondráčka do čela komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů byla podle KSČM demokratická, a jeho strana proto nepodpoří návrh na mimořádnou schůzi ani na jeho odvolání. Premiér v demisi a šéf hnutí ANO Andrej Babiš, který o víkendu avizoval Ondráčkovo odvolání, si má podle šéfa sněmovního klubu KSČM Pavla Kováčika rozmyslet, s kým chce vládnout.

Na tiskové konferenci pohrozil zastavením vyjednávání o podpoře vlády. Po chvíli nicméně doplnil, že rozhovory budou pokračovat.

Předseda komunistů Vojtěch Filip dnes vystoupil na sněmovním klubu ANO, který řešil, jak se postaví k případnému odvolání Ondráčka. Filip to bez dalších podrobností potvrdil ČTK. Tisková konference hnutí ANO pak byla odložena, protože klub pokračuje v jednání.

Kováčik s poukazem na to, že Babiš poslance ANO nejprve nabádal, aby Ondráčka volili, a potom obrátil, uvedl, že by se premiér v demisi měl zamyslet jak dál v jednání o nové vládě. "Jestli mu jde o to, aby nalákal ke spolupráci ODS a měli 103 hlasů, tak prosím, ať to řekne veřejně. KSČM z jednání odejde, nemusíme pracovat na těch programových změnách," uvedl. Je podle něj ale třeba domluvit se na tom na společném jednání, nikoli přes média.

Protesty, které se v pondělí odehrály v českých a moravských městech, se podle Kováčika netýkají Ondráčka a KSČM. "Velmi silně tam zněly protesty proti Babišovi," konstatoval. Dodal, že i když bude Ondráček odvolán, demonstrace budou pokračovat, a to ve vztahu k premiérovi i prezidentovi Miloši Zemanovi.

Petici proti zvolení Ondráčka podepsalo při pondělních protestech asi 14 tisíc lidí. Podle organizátorky demonstrace Lucie Kohoutové zhruba polovina podpisů pochází z demonstrace v Praze, kde odhadují organizátoři počet účastníků na 20 tisíc.