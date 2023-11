Krabice od bot je akce Diakonie s třináctiletou tradicí, dnes jde o největší sbírku vánočních dárků v Česku. Jejím smyslem je potěšit o svátcích sociálně znevýhodněné děti. „Chceme, aby si každé dítě zažilo, že se mu u vánočního stromečku rozzáří oči, když rozbalí svůj dárek,“ popsala vedoucí trutnovského pracoviště Diakonie Lenka Šimůnková. Výběr krabic letos poběží do 5. prosince.

Vše začal evangelický kněz Mikuláš Vymětal v reakci na nacionalistické Pochody nenávisti ve Šluknovském výběžku. „Mikuláš tamějším lidem pomáhal a pro děti od dobrovolníků vybral několik desítek dárků po vzoru tradiční americké akce Shoe Box Charity (Charita v krabici od bot). Během tří let se akce rozrostla do celorepublikových rozměrů, takže už ji Mikuláš nemohl zvládnout a předal ji Diakonii,“ přiblížil její mluvčí Dalibor Hála.

Dnes už vyberou kolem 50 tisíc krabic a jde o největší českou sbírku dárků. Během třinácti let fungování akce si organizátoři nasmlouvali sběrná místa po celé republice, takže se mohou zapojit lidé ze všech regionů.

V Trutnově slouží jako sběrné místo zdejší speciální škola zřizovaná Diakonií, kde Šimůnková dělá zástupkyni ředitele. Od institucí starající se o sociálně znevýhodněné děti každoročně vybere seznamy s počtem dětí v jednotlivých věkových kategoriích, ty pak zveřejní na webu Krabice od bot a vybírají od veřejnosti dárky. Když mají vše zkompletované, krátce před Vánocemi vše rozvezou do okolních dětských domovů, azylových domů a dalších organizací.

„Je to fantastická spolupráce. Bojujeme s rozpočtem, takže takto připravené dárečky v krabicích od bot velmi vítáme,“ ocenil ředitel Dětského domova se školou v Horním Maršově v Krkonoších Marek Tuček. „Děti mají velkou radost. Často přicházejí z rodin, kde většinou žádné překvapení pod stromečkem nenajdou. Občas dostali od rodičů peníze, ať si jdou něco koupit. Díky této akci zažijí opravdové Vánoce,“ dodal.

Některé krabice od bot směřují z Trutnova i na „sociálku“ ve Dvoře Králové. Jak popisuje tamější vedoucí Dagmar Motalová, její úřad vytipuje rodiny, kde pobývají ohrožené děti a akce by jim mohla udělat radost. „Před Vánocemi všechny tyto domácnosti osobně objedeme a dárky vybrané od veřejnosti Diakonií se snažíme předávat přímo osobně dětem. Mám s tím výborné zkušenosti, obsah krabic udělá rodinám velkou radost,“ popsala Motalová.

Krabice dělá radost i malým dárcům

Dříve dárci balili krabice i do vánočního papíru, Diakonie však měla špatnou zkušenost s tím, co někteří lidé nosí, a začala proto donesený obsah kontrolovat. „Stávalo se nám, že lidé přinesli třeba autíčka bez koleček nebo panenky bez vlásků. Někdo akci pojme spíše jako úklid své domácnosti. V instrukcích přitom máme napsáno, že věci by měly být nové,“ vylíčila Šárka Reyneltová, vedoucí hradecké pobočky Diakonie a učitelka ve zdejší speciální škole. Ta sídlí v hradecké budově zvané Podnikatelské centrum a slouží jako další ze sběrných míst.

Na zdejší recepci právě přišly dvě krabice, které Reyneltová přišla převzít se svými žáky. Slabší balíčky se doplňují, naopak ty hodně bohaté přerozdělují. „I naši žáci se podílejí na přípravě některých krabic. A vyrábějí vánoční přáníčka, která dáváme dárcům. Krabice od bot pak udělá radost dvakrát, protože děti milují, když mohou někomu něco dát,“ vysvětlila.

Podle ní se do akce stále častěji zapojují okolní základní školy. Učitelé zaregistrují několik dárků a pak s žáky vymýšlejí, co dotyčným pořídí, a postupně krabice plní. „Jedna hradecká základka k nám chodí každoročně a přinesou snad padesát balíčků krásných nových hraček. Děti mi nadšeně líčí, co do krabice od bot pořídily. Díky tomu už vím, co je to panenka Chou Chou a co všechno umí,“ popsala Reyneltová. Uvnitř někdy naleznou i krásný dopis dítěte pro obdarovaného, kde mu přeje, aby si dárek užil a vychutnal si krásné Vánoce.

Některá sběrná místa sbírají i dárky pro dospělé, například z domovů se sociální službou, jež se starají o handicapované klienty. Výběr krabic trvá do 5. prosince. Kdo nemá čas vymýšlet dárek, plnit krabici a nést ji na sběrné místo, popřípadě nestihne termín, může dětem ze složitých poměrů pomoci online a přispět mu na kroužek, výlet nebo bydlení.